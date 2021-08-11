İsviçre, Çin basını ve sosyal medyasındaki "sahte bilim insanına" yapılan atıfların kaldırılmasını istedi
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İsviçre, Çin basını ve sosyal medyasındaki "sahte bilim insanına" yapılan atıfların kaldırılmasını istedi

İsviçre, Çin basını ve sosyal medyasındaki 'sahte bilim insanına' yapılan atıfların kaldırılmasını istedi
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

İsviçre'nin Pekin Büyükelçiliği, Çin devlet basınında ve sosyal medyada yer alan, "İsviçreli bilim insanı" olduğu iddia edilen kişiye ait atıfların kaldırılmasını talep etti.

İsviçre'nin Pekin Büyükelçiliği, Çin devlet basınında ve sosyal medyada yer alan, "İsviçreli bilim insanı" olduğu iddia edilen kişiye ait atıfların kaldırılmasını talep etti.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Son birkaç gündür Wilson Edwards adlı, Çin basını ve sosyal medyasında atıf yapılan, biyolog olduğu iddia edilen kişiyi arıyoruz. Eğer yaşıyorsan seninle tanışmak istiyoruz. Ama bunun yalan haber olması daha olası görünüyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Çin basını ve internet kullanıcılarına bu kişiye atıf yapılan haber ve paylaşımları kaldırmaları çağrısında bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Atıfların yer aldığı Facebook hesabının iki hafta önce açıldığı ve yalnızca 3 takipçisi olduğu belirtilen açıklamada, "Bu hesap muhtemelen sosyal ağ amacıyla açılmadı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsviçre'de Wilson Edwards adlı bir kişiye ait vatandaşlık kaydı olmadığı, bu adla yayınlanmış akademik çalışma bulunmadığı vurgulandı.

Devlete ait China Daily gazetesinde yer alan bir makalede "İsviçreli bir biyolog" olduğu iddia edilen Wilson Edwards'ın Facebook hesabında "Bir biyolog olarak Kovid-19'un kökenlerini araştırmanın nasıl siyasallaştırıldığına şaşkınlıkla tanık oluyorum." ifadelerine yer verildiği aktarılmıştı.

Büyükelçiliğin uyarısının ardından gazetenin internet sitesinde söz konusu atfın yer aldığı bölümün tamamen kaldırıldığı görüldü.

Komünist Parti kontrolündeki Shanghai Daily gazetesinin haber portalı "Shine"da da "Avrupalı biyolog" olarak tanıtılan Wilson Edwards'ın "Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) patojenlerin kökenlerinin araştırılmasına danışmanlık eden kurulunun 'siyasi araç' olarak kullanılacağına dair endişeleri olduğu" aktarılmış, bilim insanın "ABD, köken araştırması konusundan Çin'e saldırmayı o kadar takıntı haline getirdi ki gerçek veri ve bulgulara gözünü açmaya gönüllü değil." ifadelerini kullandığı ileri sürülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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İsviçre, Çin basını ve sosyal medyasındaki "sahte bilim insanına" yapılan atıfların kaldırılmasını istedi - Haberler
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