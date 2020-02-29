İsviçre, büyük etkinlikleri yasakladı

29.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 29.02.2020 14:00

İsviçre, dünya genelinde hızla yayılan korona virüsü salgını nedeniyle ülke genelinde binden fazla kişinin katılması beklenen etkinlikleri yasakladı.



Çin'in Wuhan kentinden yayılan korona virüsü salgını nedeniyle dünya alarmda. Çin'den İran'a ve İtalya'ya yayılan korona virüsü nedeniyle vaka sayısında artış görülen ülkeler önlemleri arttırıyor. İsviçre'de korona virüsü vaka sayısının 15'e yükselmesinin ardından binden fazla kişinin katılması beklenen etkinlikleri yasaklama kararı aldı. Kamuya açık ve özel tüm büyük etkinlikler 15 Mart tarihine kadar yasaklandı.



Alınan yasak kapsamında 5-15 Mart'ta tarihlerinde düzenlenmesi planlanan on binlerce ziyaretçinin akın ettiği Cenevre Otomobil Fuarı da iptal edildi. - BERN

Kaynak: İHA