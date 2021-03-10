İsviçre, Bin Ali döneminde yurt dışına kaçırılan varlıklarının bir kısmını Tunus'a iade etti
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İsviçre, Bin Ali döneminde yurt dışına kaçırılan varlıklarının bir kısmını Tunus'a iade etti

10.03.2021 23:57 | Son Güncelleme: 11.03.2021 00:02
İsviçre, Bin Ali döneminde yurt dışına kaçırılan varlıklarının bir kısmını Tunus'a iade etti

Tunus, Arap Baharı sürecinde halk ayaklanmasıyla devrilen Zeynel Abidin Bin Ali döneminde yurt dışına kaçırılan varlıklarının bir kısmının İsviçre tarafından iade edildiğini açıkladı.

Tunus, Arap Baharı sürecinde halk ayaklanmasıyla devrilen Zeynel Abidin Bin Ali döneminde yurt dışına kaçırılan varlıklarının bir kısmının İsviçre tarafından iade edildiğini açıkladı.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsviçre'nin, Tunus Merkez Bankasına 3,5 milyon dinar (1,27 milyon dolar) transfer ettiği belirtildi.

Açıklamada, transfer dilen miktar her ne kadar az olsa da ciddi çalışma ve takibin geriye kalan miktarın da iade edilmesine katkı sağlayacağını gösterdiği aktarıldı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva ile 17 Aralık 2020'deki görüşmesinde, Tunus'un Avrupa Birliğindeki (AB) ülkelere kaçırılan finansal varlıklarının geri getirilmesi gerektiğini belirtmişti.

Said, Eylül 2020'de Tunus'un devrik lideri Zeynel Abidin Bin Ali döneminde yurt dışına kaçırılan varlıklarının araştırılması için bir komite kurulduğunu duyurmuştu.

Tunus, söz konusu varlığa ilişkin resmi bir meblağ paylaşmadı ancak yerel sivil toplum kuruluşu Mali Şeffaflık Örgütü, bu miktarı yaklaşık 23 milyar dolar olarak açıklamıştı.

Tunus Merkez Bankası, 2015 yılında yayımladığı bir raporunda kaçırılan mal varlığının özellikle İsviçre, Fransa, Kanada, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, İtalya, İspanya, Lübnan ve Lüksemburg'da bulunduğunu duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

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