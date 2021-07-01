İsviçre, 36 adet F35 A satın almayı planladığını açıkladı
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İsviçre, 36 adet F35 A satın almayı planladığını açıkladı

İsviçre, 36 adet F35 A satın almayı planladığını açıkladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

İsviçre hükümeti federal konseyi dün yaptığı açıklamada, 36 adet F35A (Lightning II) tipi savaş uçağı ile 5 Patriot füze ateşleme ünitesi satın alma planlarını parlamentoda görüşeceğini belirtti.

İsviçre hükümeti federal konseyi dün yaptığı açıklamada, 36 adet F35A (Lightning II) tipi savaş uçağı ile 5 Patriot füze ateşleme ünitesi satın alma planlarını parlamentoda görüşeceğini belirtti. İsviçre, milyarca dolar tutacak alımların sebebinin elindeki mevcut ekipmanların kullanım süresinin 2030 yılında sona ermesi olarak belirtti.

27 Eylül 2020'de yeni savaş uçağı alımı için 6 milyar İsviçre frangı (6.5 milyar dolar) bütçeyi ve 2 milyar İsviçre frangı (2 milyar 164 milyon dolar) ek bütçeyi ise uzun menzilli kara tabanlı hava savunma sistemleri için harcamayı referandumla kabul emişti. İsviçre hükümeti, dün yaptıkları açıklamada, alımlar için bazı seçenekleri incelediklerini ve F35A ile Patriot füze ateşleme ünitelerinde karar kıldıklarını belirtti.

Alımların, İsviçre Hava Kuvvetleri'ne büyük avantajlar katacağı belirtilirken diğer yandan F35A savaş uçaklarının 30 yıllık ömrü olduğu ifade edildi. İsviçre, F35A savaş uçaklarının operasyonel maliyetinin 30 yılda yaklaşık 15.5 milyar İsviçre frangı (16 milyar 768 milyon dolar) tutacağını belirtti.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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