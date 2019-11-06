İşverenlerle iş arayanlar Bursa’da buluşacak

06.11.2019 13:04 | Son Güncelleme: 06.11.2019 13:04

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa Büyükşehir Belediyesi, İŞKUR Bursa İl Müdürlüğü ve Bursa Kent Konseyi iş birliğiyle 21 Kasım 2019 tarihinde 'Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması'nın (BİİB) bir yenisi daha gerçekleştirilecek.