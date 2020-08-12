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İşverenlerden ekonomi için 'topyekun mücadele' çağrısı

SAMSUN (İHA) – Orta Karadeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ORKASİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Bahri Uğurlu, pandemi döneminde ekonominin düzene sokulması görevinin tek başına hükümetin ya da vatandaşların olmadığının altını çizerek, topyekun bir mücadele verilmesi gerektiğini söyledi.

İşverenlerden ekonomi için 'topyekun mücadele' çağrısı
12.08.2020 16:16 | Son Güncelleme: 12.08.2020 16:20

SAMSUN (İHA) – Orta Karadeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ORKASİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Bahri Uğurlu, pandemi döneminde ekonominin düzene sokulması görevinin tek başına hükümetin ya da vatandaşların olmadığının altını çizerek, topyekun bir mücadele verilmesi gerektiğini söyledi.

Emin Bahri Uğurlu, artan döviz, altın kurlarının ardından pandeminin de etkisiyle zor durumda kalan işverenler ve ülkenin ekonomik durumu hakkında bilgiler verdi. Birçok şirket ve işverenin bu durumdan zarar gördüğünün altını çizen Uğurlu, bu dar boğazdan hükümet ve vatandaşların birlikte çaba göstererek çıkacağını, ekonominin rayına oturması için de siyasi ortamın gergin olmaması gerektiğini açıkladı.

"Ekonomik sıkıntıyı balans edecek sigorta şirketleri Türkiye'de yok"

Birçok sektörün pandemiden olumsuz etkilendiğini ifade eden Emin Bahri Uğurlu, "İşverenler hala sıkışık durumda. Pandemi dolayısıyla birtakım vergiler ertelendi ama işverenlerin bu dönemde çalışma şartları zorlaştı. Şu anda yazın rehaveti ile gidiyoruz. Eylül-ekim gibi vaka sayıları biraz daha artarsa iş yerleri tekrar bir sıkıntıyı daha kaldıracak halde değiller. Bu sefer diğer ertelenen borçların zamanı da gelecek. Bu sıkıntıyı balans edecek sigorta şirketleri Türkiye'de yok. Önceden uluslararası sigorta şirketleri vardı ama onlar da geri çekildiler. AB'de olmadığımız için de Türk parası erimeye devam ediyor. İşveren şu anda personel ödemelerinde zorlanıyor. Finans kurumları ve bankalar ise taviz vermiyorlar. Bankalar sicili bozuk kişilere nakit vermiyor. Genel anlamda bir sıkıntı var. 2. el otomobil ve buzdolabı satışı bu süreçte arttı. Sağlık sektörü bu süreçte gelişti. Ama birçok sektör de pandemiden olumsuz etkilendi. Herkes kendi elinden geleni yapacak. İşveren de tek başına bırakılmamalı" dedi.

"İhtiyaçlar muhakkak alınmalı, gereksiz harcamadan kaçınılmalı"

Vatandaşların gereksiz harcamalar yerine ihtiyaçlara yönelmesi çağrısında bulunan Başkan Uğurlu, "Kısa çalışma ödeneği de tam yeterli olmadı. Mesela personel çıkartılması gerekiyor, çıkartılamıyor. Dünyada herkes küçülmeye gidiyor. ABD bile yüzde 35 küçülmüş. Bizden büyüme isteniyor. Bankalar garantilerde diretiyorlar. Piyasa şartlarında ortalamanın altında gidiyoruz. Bu süreçte ekonominin düzelmesi için öncelikle vatandaşlar pandemiyi kabullenecek. Vatandaşlar gerekli tüm tedbirleri almak zorunda. Vatandaşlar ihtiyacını almak zorunda. Alınmazsa ekonomi daralıyor. İhtiyaçlar etlenememeli. Gereksiz harcama da yapılmamalı. Gereksiz harcama yapılınca talep varmış gibi görünüyor ve frenlemeye gidiliyor. Hükümetten beklentimiz; döviz zikzaklarının biraz daha karşılanabilir halde olması lazım. Siyasi ortamın gergin olmaması lazım. Geçen seneye göre kendimizi rahat göremiyoruz" diye konuştu.

"Ekonomiyi düzeltme görevi tek başına hükümetin veya vatandaşın değil"

Ekonominin düzene sokulması ve rayına koyulması için topyekun bir mücadelenin verilmesi gerektiğini vurgulayan Uğurlu şunları söyledi:

"Allah şu süreçte hükümete de kolaylık versin. Hükümet suçlu demiyoruz. Hepsini beraber yapacağız. Her şeyi ne tek başına hükümet yapabilir ne de tek başına vatandaşlar bu işin altından kalkabilir. Dünya bu pandemiyle uğraşıyor. Daha da kötü günler gelebilir. Bunun için hep beraber tedbir almamız lazım. Her kapanan kepenk milli servetimizden gidiyor. Şu süreçte borçlanmadan kaçınmamız gerekiyor. Bir şey alınacaksa milli gelir ile almamız lazım. Güney Kore, Tayvan gibi ülkeler bu süreçte büyük atılım yaptılar. Bizim de bu krizleri en düzgün şekilde atlatmamız lazım. Süreç böyle devam ederse işverenlerin çoğu dökülür. 2. bir dalgada işverenlerin yüzde 20'si sıkıntı çekebilir." - SAMSUN

Kaynak: İHA

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