İşverenler sanal fuarda iş arayanlarla buluşuyor
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İşverenler sanal fuarda iş arayanlarla buluşuyor

İşverenler sanal fuarda iş arayanlarla buluşuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 5. Sanal İstihdam Fuarı bugün başladı.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 5. Sanal İstihdam Fuarı bugün başladı. Bugün ve yarın sürecek etkinlikte iş arayanlar online olarak işverenlerle temas kurabilecek. Ayrıca fuara Türkiye'nin her yerinden online olarak katılım sağlanabilecek.

İŞKUR'un gerçekleştirmiş olduğu 5. Sanal İstihdam Fuarı 8 Temmuzda başladı. İki gün boyunca sürecek olan fuara tüm Türkiye'den online olarak erişim sağlanabilecek. İş arayanlar onlıne olarak başvurabilmelerinin yanı sıra işverenler ile sanal ortamda temasa geçebilecek. Sanal fuara turizm sektörü başta olmak üzere 15 ilden istihdam oluşturma potansiyeli yüksek olan sektörlerde faaliyet gösteren firmalar dahil olacak. Sanal fuarda iş arayanlar firmaların stantlarına online olarak giriş yaptıktan sonra firma hakkında detaylı bilgi alıp cv bırakabilecekler.

Türkiye'nin her yerinden online olarak katılım sağlanabilecek

5. Sanal İstihdam Fuarına Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla, Sakarya, Tekirdağ ve Trabzon illerinden firmalar katılacak olup, iş arayanlar fuara tüm Türkiye'den mobil telefon, tablet veya bilgisayar ile bağlanarak işverenlerle görüşme, özgeçmişlerini paylaşma, seminer ve eğitimlere katılma gibi imkanlara sahip olacak. - İSTANBUL

İşverenler sanal fuarda iş arayanlarla buluşuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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