İşverenden hükümete asgari ücret desteği teşekkürü
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İşverenden hükümete asgari ücret desteği teşekkürü

İşverenden hükümete asgari ücret desteği teşekkürü
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, asgari ücret desteğine ilişkin düzenlemenin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmesinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, asgari ücret desteğine ilişkin düzenlemenin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmesinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Akkol, yazılı açıklamasında, asgari ücret görüşmeleri sırasında işverenleri temsilen TİSK olarak yaptıkları müzakereler sonucunda 75 liralık asgari ücret desteğinin devamı konusunda uzlaştıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"İş dünyamızın beklentileri arasında yer alan asgari ücret desteğiyle ilgili gelişmeleri son ana kadar dikkatle takip ettik. İlgili bakanlıklarımıza ve hükümet yetkililerimize konuya dair taleplerimizi ilettik. Tüm bu süreç güzel bir noktaya bağlandı ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, asgari ücret desteğiyle ilgili düzenlemeyi kabul etti. Yapıcı çağrılarımıza yanıt veren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Prof. Dr. Vedat Bilgin'e, bakanlarımıza, komisyon üyesi vekillerimize ve bürokratlarımıza teşekkür ederiz."

"İstihdamı destekleyecek her türlü iş birliğine açığız"

Kovid-19 salgını sürecinde devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla salgının olumsuz etkilerini en aza indirmek için büyük bir özveri ile çalıştığını belirten Akkol, şu ifadeleri kullandı:

"Salgın ve normalleşme sürecinde, işletmelerimizin de önceliği çalışanlarımızın sağlığından hemen sonra istihdamın korunması oldu. Salgının zorlaştırdığı ekonomik ortamda işletmelerimiz için 2016'dan bu yana uygulanan asgari ücret işveren desteği de çok daha hayati bir noktaya geldi. Bu çerçevede, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen düzenlemenin işletmelerimize, çalışanlarımıza ve istihdamımıza olumlu katkı sağlayacağına inanıyoruz. Biz de TİSK olarak, üzerimize düşen her konuda gayretle elimizden geleni yapmaya devam edeceğimizi ve istihdamı destekleyecek her türlü iş birliğine açık olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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