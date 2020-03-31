İşveren, çalışandan koronavirüs testi isteyebilir
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Koronavirüs, Güncel

İşveren, çalışandan koronavirüs testi isteyebilir

DÜNYAYI saran koronavirüs (Kovid-19) salgını, iş hukukuyla ilgili yeni konuları gündeme getirdi.

31.03.2020 17:35 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:35
İşveren, çalışandan koronavirüs testi isteyebilir

DÜNYAYI saran koronavirüs (Kovid-19) salgını, iş hukukuyla ilgili yeni konuları gündeme getirdi. Salgın nedeniyle işverenin, işçisinden Kovid-19 testi isteyebileceğini belirten hukukçular, "İşveren bütün işçilerinden test yaptırma talebinde bulunabilir" yorumunu yaptı.

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işverenlerin işçilerinden Kovid-19 raporu isteyebileceği belirtildi. Anayasa'nın 56'ncı maddesi kapsamına göre herkesin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğunu hatırlatan Avukat Fatih Kalelioğlu, 'İşveren bütün işçilerinden test yaptırma talebinde bulunabilir. Ücrete tabi ise ücreti de işveren öder. Şu an bulunduğumuz durumu göz önünde bulunduracak olursak, bir iş yerinde işçinin bulaşıcı bir hastalığa yakalanması, bu işveren ve diğer çalışan işçiler açısından ciddi bir sorun haline gelecektir. Bu sebeple işveren yönetim hakkı dahilinde, ücreti de varsa kendisi karşılamak üzere işçiden bir sağlık raporu veya test isteme hakkına sahiptir" dedi."Koronavirüs tedavi edilemez bir hastalık değildir" diyen Avukat Osman Azak ise şunları söyledi: "Bu virüsün salgına neden olduğu da göz önüne alındığında, işçinin bu hastalığa yakalanmış olması, işçinin kendi kusurundan ve kastından kaynaklanmayacaktır. Diğer çalışanlarını korumak amacıyla bu testi isteyebilir. Burada şöyle bir detay var, işveren kesinlikle işçisinden iş sözleşmesinin devam edip etmeyeceği yönünde koronavirüs testi yaptırmasını talep edemez."İŞTEN ÇIKARILMA DURUMLARI

Hasta olan ya da koronavirüs semptomlarını gösteren işçilerin kesinlikle işe gitmemeleri ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak rapor almaları gerektiğine vurgu yapan hukukçular, işverenin bu nedenle işçiyi işten çıkaramayacağı, bunun İş Yasası'na aykırı bir işten çıkarma olacağına dikkat çekiyor. Bu nedenle işten çıkarılan işçinin işe iade yoluna gidebileceği gibi kıdem ve ihbar tazminatı da dahil olmak üzere tüm yasal haklarını talep edebileceği belirtiliyor. İşverenin koronavirüs salgınına karşı işçileri koruyacak önlemleri almaması ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde işçilerin önlem alınıncaya kadar işi durdurabileceğini ifade eden hukukçular, "İşveren işçilerin sağlığını riske atmayı sürdürüyorsa işçiler, haklı nedenle derhal fesih hakkını kullanabilir, kıdem tazminatı da dahil olmak üzere tüm yasal haklarını talep ederek işyerinden ayrılabilir" yorumunu yaptı.


Kaynak: DHA

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