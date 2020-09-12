İSTANBUL-İSVEÇLİ YOLCU İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 'GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI' VE 'HIRSIZLIK'TAN TUTUKLANDI İSTANBUL Havalimanı'nda hem 'göçmen kaçakçılığı' hem de 'hırsızlık' yaptığı belirlenen İsveç vatandaşı Karim I,(55) Aksaray'da kaldığı otelde yakalandı.

İSTANBUL Havalimanı'nda hem 'göçmen kaçakçılığı' hem de 'hırsızlık' yaptığı belirlenen İsveç vatandaşı Karim I,(55) Aksaray'da kaldığı otelde yakalandı. Havalimanı polisi tarafından yakalanan Karim I., tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen Çarşamba günü Lübnan uyruklu Mahmoud M.'nin sahte İsveç pasaportuyla İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yapmaya çalışırken tespit etti. Edinilen bilgilere göre, polis tarafından ifadesi alınan Lübnanlı yolcu, bahse konu sahte pasaportu daha önceden 15 bin dolar karşılığında anlaştığı İsveçli bir yolcudan, dış hatlar yolcu transfer bölümünde yer alan tuvalette aldığını itiraf etti. Bunun üzerine polis ekipleri, eşgali verilen İsveçli yolcuyu bulmak için çalışma başlattı. Görüntülerden Karim I. olduğu belirlenen İsveçli, kamera kayıtları izlenerek takip edildi. Karim I.'nın, pasaporttan geçtikten sonra bagaj bantlarının bulunduğu alanda başka bir yolcuya ait bir valizi de beraberinde götürdüğünü tespit etti. Havalimanından ayrılan İsveçli'nin taksiye binerek Aksaray'da bir otele giriş yaptığını belirleyen polis, şahsın yakalanması için harekete geçti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Aksaray'daki otele giden polis ekipleri, Karim I.'yı, burada gözaltına aldı. İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne getirilen İsveçli, 'göçmen kaçakçılığı' ve 'hırsızlık' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan sahte pasaportla Türkiye'ye girmeye çalışan Lübnan vatandaşı Mahmoud M. de sınır dışı edilerek ülkesine gönderildi.

Kaynak: DHA