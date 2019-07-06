İsveçli uzmanlar: Kıbrıs'ta üretilen hellim peyniri etten daha zararlı

İsveçli gıda uzmanları Kıbrıs'ta üretilen hellim peynirinin yüksek oranda antibiyotik içerdiğini ve bu peyniri tüketmenin et yemekten daha zararlı olabileceğini öne sürdü. Güney Kıbrıslı yetkililerden konu hakkında yalanlama geldi.

İsveç devlet televizyonuna röportaj veren Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nda (WWF) gıda uzmanı Anna Richert, tüketicileri uyararak Avrupa Birliği'nde hayvanlara en fazla antibiyotik verilen ülkenin Kıbrıs olduğunu söyledi. Euronews.com'da Görüntüle