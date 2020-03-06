İsveçli parlamenter sınır dışı edildi
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İsveçli parlamenter sınır dışı edildi

Haber-Kamera Enver ALAS -İSTANBUL,DHAPopülist milliyetçi muhafazakar partilerinden İsveç Demokratları'nın lideri Jimmie Akesson, sınır dışı edilerek ülkesine gönderildi.

06.03.2020 15:25 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:29
İsveçli parlamenter sınır dışı edildi

Haber-Kamera Enver ALAS -İSTANBUL,DHA

Popülist milliyetçi muhafazakar partilerinden Demokratları'nın lideri Jimmie Akesson, sınır dışı edilerek ülkesine gönderildi. Polisler eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirilen Akesson, işlemlerinin ardından 15.45 uçağıyla Kopenhag'a gönderilerek sınır dışı edilecek.

Kaynak: DHA


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: İsveçli parlamenter sınır dışı edildi
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