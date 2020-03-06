İSVEÇLİ PARLAMENTER SINIR DIŞI EDİLDİ (1)
İSVEÇLİ PARLAMENTER SINIR DIŞI EDİLDİ (1)Haber-Kamera Enver ALAS -İSTANBUL,DHAPopülist milliyetçi muhafazakar partilerinden İsveç Demokratları'nın lideri Jimmie Akesson, sınır dışı edilerek ülkesine gönderildi.
06.03.2020 15:41 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:41
İSVEÇLİ PARLAMENTER SINIR DIŞI EDİLDİ (1)
Haber-Kamera Enver ALAS -İSTANBUL,DHAPopülist milliyetçi muhafazakar partilerinden İsveç Demokratları'nın lideri Jimmie Akesson, sınır dışı edilerek ülkesine gönderildi. Polisler eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirilen Akesson, işlemlerinin ardından 15.45 uçağıyla Kopenhag'a gönderilerek sınır dışı edilecek.
Kaynak: DHA