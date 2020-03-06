İsveçli parlamenter sınır dışı edildi (1)
POPÜLİST milliyetçi muhafazakar partilerinden İsveç Demokratları'nın lideri Jimmie Akesson, sınır dışı edilerek ülkesine gönderildi.
06.03.2020 15:06 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:06
POPÜLİST milliyetçi muhafazakar partilerinden İsveç Demokratları'nın lideri Jimmie Akesson, sınır dışı edilerek ülkesine gönderildi. Polisler eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirilen Akesson, işlemlerinin ardından 15.45 uçağıyla Kopenhag'a gönderilerek sınır dışı edilecek.
Kaynak: DHA