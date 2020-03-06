İsveçli parlamenter sınır dışı edildi (1)
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İsveçli parlamenter sınır dışı edildi (1)

POPÜLİST milliyetçi muhafazakar partilerinden İsveç Demokratları'nın lideri Jimmie Akesson, sınır dışı edilerek ülkesine gönderildi.

06.03.2020 15:06 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:06
İsveçli parlamenter sınır dışı edildi (1)

POPÜLİST milliyetçi muhafazakar partilerinden Demokratları'nın lideri Jimmie Akesson, sınır dışı edilerek ülkesine gönderildi. Polisler eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirilen Akesson,  işlemlerinin ardından 15.45 uçağıyla Kopenhag'a gönderilerek sınır dışı edilecek. 

   


Kaynak: DHA

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