İSVEÇLİ PARLAMENTER SINIR DIŞI EDİLDİ (1)
Haber-Kamera : Enver ALAS -İSTANBUL,DHAPopülist milliyetçi muhafazakar partilerinden İsveç Demokratları'nın lideri Jimmie Akesson, sınır dışı edilerek ülkesine gönderildi.
06.03.2020 14:57 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:57
Haber-Kamera : Enver ALAS -İSTANBUL,DHA
Popülist milliyetçi muhafazakar partilerinden İsveç Demokratları'nın lideri Jimmie Akesson, sınır dışı edilerek ülkesine gönderildi. Polisler eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirilen Akesson, işlemlerinin ardından 15.45 uçağıyla Kopenhag'a gönderilerek sınır dışı edilecek.Görüntü Dökümü--------------------Jimmie Akesson'un polis eşliğinde getirilmesi-Akesson'un pasaporttan geçişiGenel ve detayalr
Kaynak: DHA