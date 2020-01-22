İsveçli öğretmenler başörtüsü yasağını başörtüsü takarak protesto etti
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İsveçli öğretmenler başörtüsü yasağını başörtüsü takarak protesto etti

İsveç'in güneyindeki Skurup kenti belediyesinin okullarda 13 yaşın altındaki kızların başörtüsü takmasına getirilen yasak öğretmenlerce protesto edildi.

22.01.2020 15:18 | Son Güncelleme: 22.01.2020 15:18
İsveçli öğretmenler başörtüsü yasağını başörtüsü takarak protesto etti

'in güneyindeki Skurup kenti belediyesinin okullarda 13 yaşın altındaki kızların başörtüsü takmasına getirilen yasak öğretmenlerce protesto edildi.


Müslüman olmayan öğretmenler, Müslüman öğretmen ve öğrencilere destek amacıyla başörtüsü takarak okula geldi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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