İsveçli iklim aktivisti  Thunberg'den Trump'a "sakinleş Donald" mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

İsveçli iklim aktivisti  Thunberg'den Trump'a "sakinleş Donald" mesajı

05.11.2020 23:12 | Son Güncelleme: 05.11.2020 23:16
İsveçli iklim aktivisti  Thunberg'den Trump'a

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi adayı Donald Trump'ın "Sayımı durdurun" çağrısına "Sakinleş Donald" paylaşımında bulundu.

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi adayı Donald Trump'ın "Sayımı durdurun" çağrısına "Sakinleş Donald" paylaşımında bulundu.

ABD'nin 46. başkanını belirleyecek 59. başkanlık seçimleri tüm dünya tarafından büyük bir merakla izleniyor. Herkes oy sayımının bitmesini ve başkanlık yarışında ipi göğüsleyecek adayın kim olacağını öğrenmek için adeta saatleri sayıyor. İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ise, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi adayı Donald Trump "sakin ol" çağrısında bulundu. Thunberg, yaptığı paylaşımda "Çok saçma, Donald öfke problemi üzerinde çalışmalı. Sakinleş Donald" dedi. 


- İsveç

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Donald Trump'ın kampanya hesabı hacklendi, 2.3 milyon dolar çalındı
Donald Trump'ın kampanya hesabı hacklendi, 2.3 milyon dolar çalındı
Arap halklarının büyük çoğunluğu Trump'a da Biden'a da güvenmiyor
Arap halklarının büyük çoğunluğu Trump'a da Biden'a da güvenmiyor
ABD seçimlerinde bahisler Trump'a döndü
ABD seçimlerinde bahisler Trump'a döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Özgür Özel Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cem Yılmaz Türkan Şoray İzzet Yıldızhan
Spor Ozan Tufan Okan Buruk Fatih Terim Eddie Newton Rıza Çalımbay
Daha Fazla İzmir Twitter Joe Biden Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İsveçli iklim aktivisti  Thunberg'den Trump'a "sakinleş Donald" mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.11.2020 23:18:41. #1.15#
title