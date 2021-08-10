İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg moda endüstrisinin iklime etkisini eleştirdi
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İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg moda endüstrisinin iklime etkisini eleştirdi

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg moda endüstrisinin iklime etkisini eleştirdi
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, moda endüstrisinin iklime etkisini eleştirdi.

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, moda endüstrisinin iklime etkisini eleştirdi.

BBC'nin haberine göre, Thunberg, İskandinavya Vogue dergisine verdiği röportajda, moda markalarının, ürünlerinin çevreye etkisi konusunda sorumluluk almaları gerektiğini söyledi.

Derginin kapağında fotoğrafı yer alan Thunberg, en son 3 yıl önce 2. el giysi satın aldığını da dile getirdi.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, moda endüstrisinin, dünyayı en çok kirleten 2. sanayi olduğu düşünülüyor.

Moda endüstrisinin her yıl 5 milyon insanın ihtiyacını karşılamaya yetecek kadar, yani 93 milyar metreküp su kullandığı ifade ediliyor.

BM bünyesindeki Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) dün açıkladığı, 66 ülkeden 234 bilim insanının katılımıyla 5 yıllık çalışmayla hazırlanan altıncı raporunda iklim değişikliğinin "yaygın, hızlı ve yoğun" olduğu uyarısında bulunmuştu.

Uzmanlar "son ikaz" olarak değerlendirdikleri raporun, gelecek yıllarda olabilecekleri, bilimsel bir çerçevede ve bölgesel anlamda detaylı bulgularla ortaya koyduğunu belirtiyorlar.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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