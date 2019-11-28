İsveçli futbolcunun evinin kapısına ırkçı yazı yazıldı
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İsveçli futbolcunun evinin kapısına ırkçı yazı yazıldı

İsveçli futbolcu Zlatan İbrahimovic'in Stockholm'deki evinin kapısına ırkçı yazı yazıldı.

28.11.2019 17:06 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:06
İsveçli futbolcunun evinin kapısına ırkçı yazı yazıldı

İsveçli futbolcu Zlatan İbrahimovic'in 'deki evinin kapısına ırkçı yazı yazıldı.

Uzun yıllardır takımında oynayan İbrahimovic'in, Malmö'nün ezeli rakibi olan İsveç Birinci Futbol Ligi (Allsvenskan) kulüplerinden Hammarby'nin hisselerinin yarısını satın almasının ardından futbolcuya yönelik ırkçı saldırılar devam ediyor.

Ünlü futbolcunun başkent Stockholm'de bulunan evinin kapısına, Hristiyanlığa göre Hz İsa'ya ihanet eden havari "Yehuda (Judas)" yazıldı.

Stockholm Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Bengt Dahnell, saldırganları yakalamak için inceleme başlattıklarını belirtti.

Dün de yıldız futbolcu İbrahimovic'in Malmö'de 2 ay önce dikilen heykelinin bulunduğu bölgeye eski Yugoslavya'da kullanılan "Cigani dö" (Çingene'ye ölüm) şeklinde ırkçı slogan yazılmış, heykeli yakılmıştı.

Kaynak: AA
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