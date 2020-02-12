İsveçli çiftin bebeğine Sağlık Bakanlığı sahip çıktı

12.02.2020 10:20 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:20

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan İsveçli çiftin, özel hastanedeki tedavi masraflarını karşılamakta zorlandıkları, yoğun bakım ünitesinde yatan bir aylık bebekleri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla Antalya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Geçen yıl Alanya'ya yerleşen İsveç vatandaşı Ida Svarvarefelt (25) ve Ted Nyquist'in (38) ocak ayında erken doğumla dünyaya gelen kızları Alicia, beyin kanaması geçirmesi, midesinde gaz ile enfeksiyon bulunması nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Özel hastanede günlük 1500 lirayı bulan hastane masraflarını karşılamakta zorlanan İsveçli çift, sosyal medyadan kampanya başlatarak seslerini duyurmaya çalıştı.

İsveç'te yaşayan Konya'nın Kulu ilçesinden vatandaşlar, ailenin yardım isteğini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya iletti. Konuyla ilgilenen Sağlık Bakanı Koca, Antalya İl Sağlık Müdürlüğüne bebekle ilgilenilmesi için talimat verdi.

Kuvöz içerisindeki Alicia bebek, ambulansla özel hastaneden alınarak Antalya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsveç'te Uluslararası Demokratlar Birliği İsveç Başkanı Özer Eken'in olayı bize aktarmasından itibaren çiftin bebeklerinin durumunu Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya ilettik. Sayın Koca da olayın yakından takip edilmesini istedi." dedi.

Sağlık Bakanlığının kendileri ile yakından ilgilenmesinden dolayı mutluluk duyduklarını belirten Ted Nyquist ve Ida Svarvarefelt çifti ise Bakan Fahrettin Koca ile sosyal medyada yardım kampanyasına katılanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA