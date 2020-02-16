İsveçli atlet Duplantis, sırıkla atlamada dünya rekorunu geliştirdi
İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Dünya Atletizm Salon Turu'nda piste çıkan 20 yaşındaki Duplantis, 6,18 metrelik atlayış yaptı.
16.02.2020 04:30 | Son Güncelleme: 16.02.2020 04:30
İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Dünya Atletizm Salon Turu'nda piste çıkan 20 yaşındaki Duplantis, 6,18 metrelik atlayış yaptı.
Duplantis, Polonya'nın Torun kentinde 8 Şubat'ta 6,17 metre atlayarak dünya rekoru kırmıştı.
İsveçli atlet, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanmıştı
Kaynak: Hürriyet
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