İsveçli atlet Duplantis, sırıkla atlamada dünya rekorunu geliştirdi
İsveçli atlet Armand Duplantis, sırıkla atlamada kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi.
İsveçli atlet Armand Duplantis, sırıkla atlamada kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi.
İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Dünya Atletizm Salon Turu'nda piste çıkan 20 yaşındaki Duplantis, 6,18 metrelik atlayış yaptı.
Duplantis, Polonya'nın Torun kentinde 8 Şubat'ta 6,17 metre atlayarak dünya rekoru kırmıştı.
İsveçli atlet, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanmıştı.