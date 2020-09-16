İsveçli aşırı sağcı liderden Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna eleştiri
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İsveçli aşırı sağcı liderden Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna eleştiri

Göçmen karşıtlığı ile bilinen aşırı sağcı İsveç Demokratları Partisi Genel Başkanı Jimmie Akesson, ülkesinde Kur'an-ı Kerim yakarak provokasyona imza atan Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) üyelerini eleştirdi.

İsveçli aşırı sağcı liderden Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna eleştiri
16.09.2020 23:31 | Son Güncelleme: 16.09.2020 23:34

Göçmen karşıtlığı ile bilinen aşırı sağcı İsveç Demokratları Partisi Genel Başkanı Jimmie Akesson, ülkesinde Kur'an-ı Kerim yakarak provokasyona imza atan Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) üyelerini eleştirdi.

Expressen gazetesine açıklamalarda bulunan Akesson, başkent Stockholm ve Malmö kentlerinde Kur'an-ı Kerim yakılması hakkında "Gerçekten gereksiz bir eylemdi." dedi.

Kur'an yakılmasına sempati duyamayacağını kaydeden Akesson, "İsveç'te bu tür eylemleri yapmak için gösteri hakkı var. Bu gösteri hakkını korumamız önemli. Kur'an yakılmasına sempati duyamam. Gerçekten gereksiz bir eylemdi. Ama bunun da Malmö'de kutuplaşmaya neden olup ortalığın yakılıp yıkılmasına da karşıyım." ifadelerini kullandı.

Danimarka'dan İsveç'in Malmö kentine gelen Stram Kurs lideri Rasmus Paludan'ın yandaşları, geçen ay polisin izin vermemesine rağmen Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Karşıt göstericiler de yol kesip araba lastikleri yakmıştı.

Geçen hafta da Paludan'ın yandaşları Müslümanların yoğun olduğu İsveç'in başkenti Stockholm'ün Rinkeby Mahallesi'nde gizlice Kur'an-ı Kerim yakarak sosyal medyada paylaşmıştı.

İki yıl boyunca İsveç'e giriş yasağı getirilen Paludan, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri provokasyonuna devam etmek için iki hafta önce vatandaşlık başvurusunda bulunmuştu.

Kaynak: AA

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