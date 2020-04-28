İsveçli aile: Türkiye hem vatandaşına hem de ülkedeki yabancılara sahip çıkıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İsveçli aile: Türkiye hem vatandaşına hem de ülkedeki yabancılara sahip çıkıyor

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan İsveçli Ida Svarvarefelt (25) ile Norveçli Ted Nyquist (38) çiftinin erken dünyaya gelen bebekleri Alicia, yoğun bakımda 3 ay süren tedavisinin ardından taburcu oldu.

İsveçli aile: Türkiye hem vatandaşına hem de ülkedeki yabancılara sahip çıkıyor
28.04.2020 15:19 | Son Güncelleme: 28.04.2020 15:19

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan İsveçli Ida Svarvarefelt (25) ile Norveçli Ted Nyquist (38) çiftinin erken dünyaya gelen bebekleri Alicia, yoğun bakımda 3 ay süren tedavisinin ardından taburcu oldu. Minik Alicia'nın anne-babası kendilerine destek olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Türk hükümetine teşekkür ederken İsveçli anne Ida Svarvarefelt,  Emrullah Gülüşken ile ailesinin İsveç'ten Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili olarak, "Türk hükümetinin bu durumda çok iyi hareket ettiğini düşünüyoruz. Hem kendi vatandaşına sahip çıkıyor hem burada yaşayan yabancılara sahip çıkıyor. Çok güzel, takdir ediyoruz" dedi.

Alanya'ya 2019 yılı mayıs ayında yerleşen İsveçli Ida Svarvarefelt ve Norveçli Ted Nyquist çiftinin, 17 Ocak 2020 tarihinde kızları Alicia dünyaya geldi. Özel bir hastanede 28 haftalık iken 910 gram doğan, bu nedenle de yoğun bakıma alınan Alicia'nın masrafları, çiftin sigortasının Türkiye'de geçerli olmaması nedeniyle günlük 1500 TL'yi buldu. Aile çareyi, İsveç ve Türkiye'deki arkadaşlarının yardımıyla sosyal medya üzerinden yardım kampanyası başlatmakta buldu. Kısa sürede binlerce kişiye ulaşan kampanya ile Demirören Haber Ajansı'nın yaptığı haberler, yetkilileri harekete geçirdi.

MİNİK ALİCİA BİR OPERASYON DAHA GEÇİRECEKSağlık Bakanlığı'nın da devreye girmesiyle minik Alicia Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek, tedaviye alındı. Erken doğum nedeniyle beyin kanaması da geçiren Alicia, 3 ay süren tedavinin ardından 17 Nisan'da taburcu oldu. 3 aylık sürecin ardından kızlarını kucağına almanın mutluluğunu yaşayan çift, minik Alicia'yı evlerine getirdi. 2 kilo 430 gram ağırlığına ulaşan Alicia'nın tedavi süreci bir süre daha devam edecek. Haftada bir kez Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kontrole götürülecek olan Alicia, 16 Mayıs'taki beyin cerrahisi kontrolünden sonra operasyon geçirecek.'TABURCU OLDUĞU İÇİN MUTLUYUZ'Kızının tam 3'üncü ayına girdiği gün taburcu olduğu için ayrı bir duygu yaşadıklarını ifade eden anne Ida Svarvarefelt, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Eve geldikten sonra normal bir hayata döndük. Bir aile doktoru bulduk Alanya'da. Ona kontrole gidiyoruz. Diğer kontroller için Antalya'ya gidiyoruz. Geceleri sadece biraz sıkıntı yapıyor, ağlıyor ama taburcu olduğu için mutluyuz. Şimdilik haftada bir kez Antalya'ya kontrole gidiyoruz, sonrasında bu süreç ayda bir olacak. Ufak bir müdahale daha olacak, şant var kafasında onu çıkaracaklar ama onu beyin cerrahisi karar verecek" dedi.'TÜRKİYE HEM KENDİ VATANDAŞLARINA HEM YABANCILARA SAHİP ÇIKIYOR'İsveç'ten Türkiye'ye getirilen ve tedavi altına alınan Emrullah Gülüşken ve ailesinin yaşadığı süreç hakkında da konuşan Svarvarefelt, Türkiye'yi takdir ettiğini söyledi. Svarvarefelt, "Türk hükümetinin bu durumda çok iyi hareket ettiğini düşünüyorum. Hem kendi vatandaşına sahip çıkıyor hem burada yaşayan yabancılara da sahip çıkıyor. Hem de yurt dışında yaşayan kendi vatandaşlarına sahip çıkması bizim için çok güzel, takdir ediyoruz" diye konuştu.'TÜRKİYE'NİN ALDIĞI KARARLARLA HUZURLU HİSSEDİYORUZ'Dünyayı etkileyen ve Türkiye'de de sıkı tedbirler alınmasına neden olan koronavirüs salgını süreciyle ilgili olarak Svarvarefelt, şöyle konuştu: "Evde izole olmuş durumdayız. Alicia'yı dışarı çıkarıp, temiz hava aldıramıyoruz, gezdiremiyoruz. Kendimizi Türk hükümetinin almış olduğu kararlar doğrultusunda huzurlu hissediyoruz ve mutluyuz."

Ida ve Ted çifti, "Kendi güvenliğiniz ve herkesin güvenliği için lütfen iyi düşünelim ve lütfen evde kalalım" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem Haberler
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor? Haberler
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor?
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler Haberler
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler
Son dakika: Erdoğan'dan koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklama: Bir süre daha dişimizi sıkacağız Haberler
Son dakika: Erdoğan'dan koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklama: Bir süre daha dişimizi sıkacağız
Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi Haberler
Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi
Yeni genelge 48 saat içinde gelecek, berberlerden turizme kadar birçok alanda kararlar alınacak Haberler
Yeni genelge 48 saat içinde gelecek, berberlerden turizme kadar birçok alanda kararlar alınacak
Falezlerden düşerek ölen genç kızın yanındaki arkadaşı konuştu: Yer ararken düştü
Falezlerden düşerek ölen genç kızın yanındaki arkadaşı konuştu: Yer ararken düştü
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu
Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti
Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti
Kanal 7 haber spikeri Hülya Yürekli Seloni, koronavirüse yakalandı
Kanal 7 haber spikeri Hülya Yürekli Seloni, koronavirüse yakalandı
1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti
1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış
Akılalmaz ihmal! Huzurevine kontrole giden doktor, 54 yaşlıya korona bulaştırdı
Akılalmaz ihmal! Huzurevine kontrole giden doktor, 54 yaşlıya korona bulaştırdı
Koronavirüsten ölen esnaf Engin Dağ'ın ölmeden önce yakınlarını uyardığı görüntüler ortaya çıktı
Koronavirüsten ölen esnaf Engin Dağ'ın ölmeden önce yakınlarını uyardığı görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika: Türkiye'de 27 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 95 artarak 2 bin 900'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 27 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 95 artarak 2 bin 900'e yükseldi
Abdürrahim Albayrak, Galatasaray yönetimini bırakmaya hazırlanıyor
Abdürrahim Albayrak, Galatasaray yönetimini bırakmaya hazırlanıyor
Gelecek Partisi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi: İslami değerleri hedef alan zihniyeti kınıyoruz
Gelecek Partisi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi: İslami değerleri hedef alan zihniyeti...
Dehşete düşüren kaza kamerada! Araçta bulunan 3 kişi yola savruldu
Dehşete düşüren kaza kamerada! Araçta bulunan 3 kişi yola savruldu
Hasan Özdemir: Merih Demiral'ı Vitor Pereira istemedi
Hasan Özdemir: Merih Demiral'ı Vitor Pereira istemedi
Pentagon, UFO olduğu iddia edilen cisimlerin görüntülerini paylaştı
Pentagon, UFO olduğu iddia edilen cisimlerin görüntülerini paylaştı
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı
CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı
Günlük burç yorumları 28 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 28 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Fotoğraf çektirmek isteyen kadın, falezlerden düşerek feci şekilde can verdi
Fotoğraf çektirmek isteyen kadın, falezlerden düşerek feci şekilde can verdi
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmesini istiyor
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmesini istiyor
ABD'de 'Evde kal' uygulamasını protesto eden grubun lideri koronavirüse yakalandı
ABD'de "Evde kal" uygulamasını protesto eden grubun lideri koronavirüse yakalandı
Son Dakika: Kadir Şeker'in hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı
Son Dakika: Kadir Şeker'in hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı
FIFA yöneticisi, tüküren futbolcuya sarı kart gösterilmesini önerdi
FIFA yöneticisi, tüküren futbolcuya sarı kart gösterilmesini önerdi
Uzmanlardan e-Devlet dolandırıcılarına karşı uyarı: Resmi uzantılı mail ve SMS'lere dikkat
Uzmanlardan e-Devlet dolandırıcılarına karşı uyarı: Resmi uzantılı mail ve SMS'lere dikkat
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ziya Selçuk Mustafa Şentop Berat Albayrak Ekrem İmamoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Yener Cengiz Kurtoğlu Uraz Kaygılaroğlu
Spor Fatih Terim Lionel Messi Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Mayıs Kadın Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: İsveçli aile: Türkiye hem vatandaşına hem de ülkedeki yabancılara sahip çıkıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.4.2020 16:12:02. #1.14#
title