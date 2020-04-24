İsveç ve İsviçre'den getirilen 439 Türk vatandaşı, Bursa'da karantinaya alındı
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İsveç ve İsviçre'den getirilen 439 Türk vatandaşı, Bursa'da karantinaya alındı

İsveç ve İsviçre'den getirilen 439 Türk vatandaşı, Bursa'da karantinaya alındıİSVİÇRE ve İsveç'den Türkiye'ye getirilen 439 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlık kontrollerinin ardından 14 gün karantinada kalacakları Bursa'daki KYK yurduna yerleştirildi.

24.04.2020 04:32 | Son Güncelleme: 24.04.2020 04:35
İsveç ve İsviçre'den getirilen 439 Türk vatandaşı, Bursa'da karantinaya alındı

İsveç ve İsviçre'den getirilen 439 Türk vatandaşı, Bursa'da karantinaya alındı

İSVİÇRE ve İsveç'den Türkiye'ye getirilen 439 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlık kontrollerinin ardından 14 gün karantinada kalacakları Bursa'daki KYK yurduna yerleştirildi.

Yurt dışında 59 ülkede bulunan 25 bin dolayındaki Türk vatandaşının Ramazan ayını ve bayramı ülkelerinde geçirmeleri amacıyla başlatılan tahliye çalışmaları devam ediyor. Bu amaçla akşam saatlerinde İsviçre'den 268 ve İsveç'den 171 olmak üzere 439 Türk vatandaşı Türkiye'ye geldi. Sağlık kontrolleri yapılan vatandaşlar, polis ve AFAD görevlileri eskortluğunda otobüslerle Bursa'ya getirildi. Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Emir Sultan Öğrenci Yurdu'na götürülen vatandaşlar, burada bir kez daha ateş ölçerlerle kontrolden geçirildikten sonra kalacakları tek kişilek odalara yerleştirildi.

Yurtta 14 gün boyunca karantina altında tutulacak vatandaşlara Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda görevli sosyolog ve psikologlar da destek sunacak.

İsveç ve İsviçre'den getirilen 439 Türk vatandaşı, Bursa'da karantinaya alındı

Kaynak: DHA

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