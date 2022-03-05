İsveç ve Finlandiya, NATO ile güvenlik işbirliğini güçlendirecek

İsveç ve Finlandiya'nın, Rusya'nın Ukrayna'ya devam eden saldırıları nedeniyle NATO ile güvenlik iş birliğini daha da güçlendirecekleri bildirildi.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Brüksel'in Helsinki kentinde düzenledikleri basın toplasında önemli açıklamalarda bulundu. Finlandiya Başbakanı Marin, "Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat, Avrupa'nın güvenliğini tehdit ediyor. Değişen bu düzende İsveç ve Finlandiya işbirliklerini artıracak. Rusya'nın saldırılarının ardından her iki ülkede de NATO'ya yönelik tutumun hızla değiştiği görülüyor. Şuanda yapılan anketler sonucunda, NATO'ya katılma konusunda çoğunluk olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

İsveç Başbakanı Magdalena Anderson ise Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından güvenlik durumunun değiştiğini belirterek, "Bu olay güvenlik durumunu dramatik bir şekilde değişti. Bu nedenle Finlandiya ve NATO ile askeri iş birlikteliğini güçlendireceğiz. Geçen hafta diğer İsveç partilerinden parti liderleriyle birkaç kez görüştüm ve konuyu tartışıyoruz" dedi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel