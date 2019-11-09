İsveç vatandaşlığına geçen İngilizlerin sayısında artış yaşandı

09.11.2019 14:30 | Son Güncelleme: 09.11.2019 14:30

İsveç Göçmenler Ofisi, İsveç vatandaşlığına geçen İngilizlerin sayısının 2019 yılında 4 bin 120 olduğunu bildirdi.

Göçmenler Ofisinin verilerine göre, sadece ekim ayında 1205 İngiliz İsveç vatandaşlığına geçti. Böylelikle bu yıl toplam 4 bin 120 İngiliz vatandaşı İsveç vatandaşlığına geçti.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı sonrasında İsveç vatandaşlığı almak isteyen İngilizlerin sayısının çarpıcı bir biçimde arttığı belirtiliyor.

Göçmenler Ofisi Sözcüsü Johanna Mahlen, 2015 yılında kuruma İsveç pasaportu almak için başvuran İngilizlerin sayısının sadece 400 olduğunun altını çizerken, 2016'daki referandumun ardından İsveç vatandaşlığı almak isteyen İngilizlerin sayısının arttığını ifade etti.

2016 yılında 1616 İngiliz vatandaşının İsveç pasaportu aldığını hatırlatan Mahlen, bu rakamın 2017'de 1859, 2018'de ise 1991 olduğunu vurguladı.

İsveç vatandaşlığına en çok Suriyeliler geçti

Bu arada, Ofis'in verilerine göre, bu yıl içinde 24 bin 170 Suriyeli İsveç vatandaşlığına geçti. Bu şekilde en çok Suriyeliler İsveç vatandaşlığına geçerken, bunu 4 bin 120 ile İngilizler, 3 bin 364 ile Afganistan vatandaşları takip etti.

İsveç pasaportu alan Türklerin sayısı ise 666.

Kaynak: AA