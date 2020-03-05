İsveç uyruklu terörist sınır dışı edildi
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İsveç uyruklu terörist sınır dışı edildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadeleri kapsamında, İsveç uyruklu 1 YTS'nin ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı.

05.03.2020 15:39 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:39
İsveç uyruklu terörist sınır dışı edildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadeleri kapsamında, uyruklu 1 YTS'nin ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı.

'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün İsveç uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.


Kaynak: DHA

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