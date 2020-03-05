İsveç uyruklu terörist sınır dışı edildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadeleri kapsamında, İsveç uyruklu 1 YTS'nin ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı.
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadeleri kapsamında, İsveç uyruklu 1 YTS'nin ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün İsveç uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.
Kaynak: DHA