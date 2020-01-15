İsveç, ülkeye dönen DEAŞ şüphelilerini soruşturuyor

15.01.2020 11:00 | Son Güncelleme: 15.01.2020 11:05

İsveç Savcılığı, ülkeye dönen DEAŞ şüphelileri hakkında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar konusunda ön soruşturma yürütüyor.



İsveç'te Savcı Thomas Ahlstrand, İsveç'e dönen DEAŞ şüphelileriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ahlstrand, "İsveç'te DEAŞ'e 300 kişi katıldı. Bunların yarısı geri döndü. Şüpheli kişiler çoğunlukla başka ülkelerden değişik dil ve kültürden geliyorlar. Dönen ailelerin çocuklarıyla ilgili hiçbir şikayetimiz yok" dedi.



Ahlstrand, DEAŞ şüphelileri hakkında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar konusunda ön soruşturma başlatıldığını söyledi.



Şiddet İçeren Aşırıcılık Merkezi yetkilisi Tommy Lindvall ise yaptığı açıklamada, "24 Nisan'da dönen yetişkinler ve çocuklarla ilgili Stockholm'de bir eğitim semineri yapılacak. Bu seminerde bu kişilerin yeniden topluma uyum sağlaması hakkında çalışmalar yapılacak. İşimizin çok zor olduğunu biliyoruz" diye konuştu.



Suriye'deki esir kamplarında bulunan DEAŞ militanlarının İsveç'e geri dönmesi ülkede büyük tartışmalara neden olmuştu. İsveç Başbakanı Stefan Löfven Mart 2019'de bir televizyon programında konuyla ilgili yaptığı açıklamada terör örgütü DEAŞ'a katılanların vatandaşlıktan çıkarılmayacağını ve İsveç'e dönebileceğini söylemişti. - STOCKHOLM

Kaynak: İHA