İşveç-Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta? İşveç-Ukrayna muhtemel 11'ler!

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son çeyrek finalist bugün oynanacak İsveç - Ukrayna maçıyla belli olacak. Peki, İşveç-Ukrayna maçı ne zaman? İşveç-Ukrayna maçı saat kaçta? İşveç-Ukrayna maçı hangi kanalda? İşveç-Ukrayna muhtemel 11'ler!

EURO 2020 son 16 turunda oynanacak karşılaşmalar İsveç Ukrayna maçı ile tamamlanmış olacak. İki takımın karşı karşıya geleceği maç son çeyrek finalisti belirleyecek. Peki, İsveç Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşveç-Ukrayna muhtemel 11'ler! İşte detaylar haberimizde…

İSVEÇ-UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EURO 2020 son 16 turundaki karşılaşma 29 Haziran 2021 Salı günü oynanacak. Türkiye saati ile 22:00'de başlayacak olan karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

MUHTEMEL 11'LER:

İsveç: Olsen, Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson, Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg, Isak, Quaison

Ukrayna: Bushchan, Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko, Malinovskyi, Sydorchuk, Zinchenko, Yarmolenko, Yaremchuk, Tsygankov