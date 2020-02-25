İsveç-Türkiye basketbol maçının ardından

25.02.2020 10:22 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:22

A Milli Erkek Basketbol Takımı Antrenörü Recep Şan, Türkiye'nin 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda İsveç'e yenilerek önemli bir karşılaşma kaybettiğini söyledi.

Recep Şan, İsveç'e 87-80 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında rakiplerini tebrik etti.

Gruptaki iddialarını bir şekilde devam ettirmek istediklerini belirten Şan, "Bundan sonraki maçlarda avantaj elde etmek için çok önemli bir maçtı. İlk yarıda oyunu kontrol edemeyen bir kimliğimiz vardı. Yüzde 71 üç sayılık yüzdesiyle oynayan rakibimize saha avantajlarını en iyi şekilde kullanma şansı verdik." diye konuştu.

İkinci yarıda milli takımın agresif kimliğini sahaya yansıttığını aktaran Şan, "Son üç dakikada da istediğimiz yere getirdik. Ama basketbol bu kadar hatayı affeden bir oyun değil. Deplasmanda böyle bir atmosferde oynamak kolay değil. Şansımızı iyi değerlendiremedik." ifadelerini kullandı.

Milli basketbolcu Sertaç Şanlı, kazanmak istedikleri maçtan kötü sonuçla ayrılmanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "İsteğimiz gibi başlayamadık. İsveç'i tebrik ediyorum. Çok iyi oynadılar. Maçın sonuna doğru maçı bir noktaya getirmeye çalıştık ama başaramadık." dedi.

Hugo Lopez'in açıklamaları



İsveç Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Hugo Lopez ise, maçın genelinde iyi oynadıklarını ve Türkiye gibi güçlü bir takımı yenmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



İlk karşılaşmalarda Hırvatistan'a mağlup olduklarını hatırlatan Lopez, Türkiye galibiyetinin ardından bir sonraki mücadeleye daha avantajlı çıkakacaklarını kaydetti.

İsveçli bakandan Türk seyircisine teşekkür

İsveç Eğitim Bakanı Anna Ekström, karşılaşmayı Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt ile izledi.

AA muhabirine yaptığı açıklamada Türk seyircisinin muhteşem olduğunu söyleyen Ekström, yaşattıkları şölen için Türk taraftarlara teşekkür etti.

Maçı tribünden 11 bin 300 taraftar izlerken, 5 bine yakın Türk sporsever de İsveç karşısında milli takımı yalnız bırakmadı.

Kaynak: AA