İsveç Ticaret ve Sanayi Bakanı İbrahim Baylan görevini bırakıyor
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İsveç Ticaret ve Sanayi Bakanı İbrahim Baylan görevini bırakıyor

İsveç Ticaret ve Sanayi Bakanı İbrahim Baylan görevini bırakıyor
Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş - Haberler | Güncel

İsveç Ticaret ve Sanayi Bakanı İbrahim Baylan, Kasım 2021'de düzenlenecek Sosyal Demokrat Partinin kongresinde görevini bırakacağını açıkladı.

İsveç Ticaret ve Sanayi Bakanı İbrahim Baylan, Kasım 2021'de düzenlenecek Sosyal Demokrat Partinin kongresinde görevini bırakacağını açıkladı.

Türk vatandaşlığı da bulunan Süryani asıllı 49 yaşındaki Baylan, devlet televizyonu SVT'ye, partisinin kasım ayındaki kongresinde bakanlığı ve siyaseti bırakacağını belirtti.

Sosyal Demokrat Partide 20 yıldır üst düzey bir siyasetçi olduğunu söyleyen Baylan, "Sosyal Demokrat Parti kasım ayında yeni bir başbakan ve yeni bir parti yönetimiyle devam edecek. Ben de yeni parti yönetiminin önünü açmak için görevi bırakmayı uygun buldum." ifadelerini kullandı.

Mardin'in Midyat ilçesinden 1982'de İsveç'e göç eden Süryani bir ailenin çocuğu olan İbrahim Baylan, İsveç'te ilk göçmen siyasetçi olarak 2004 ve 2006 yılında Eğitim Bakanlığı yapmıştı. 2014-2019 yıllarında Enerji Bakanlığı yapan Baylan, 2019'dan bu yana Ticaret ve Sanayi Bakanlığı görevini sürdürüyor.

Öte yandan, İsveç Başbakanı Stefan Löfven de Kasım 2021'de Sosyal Demokrat Parti başkanlığını ve başbakanlık görevini bırakacağını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş

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