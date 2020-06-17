İsveç'ten Türkiye'ye uçuşlar başladı
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İsveç'ten Türkiye'ye uçuşlar başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 3 aydır durdurulan tarifeli yurt dışı seferlerinin yeniden başlamasıyla İsveç'in başkenti Stockholm'den Türkiye'ye uçuşlar gerçekleştirildi.

İsveç'ten Türkiye'ye uçuşlar başladı
17.06.2020 15:35 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:38

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 3 aydır durdurulan tarifeli yurt dışı seferlerinin yeniden başlamasıyla İsveç'in başkenti Stockholm'den Türkiye'ye uçuşlar gerçekleştirildi.

Türk Hava Yolları (THY) ve AnadoluJet'in gerçekleştireceği İstanbul ve Ankara uçuşlarıyla yurda gidecek 500'ün üzerinde yolcu, Stockholm Arlanda Havalimanı'na akın etti.

Kovid-19 salgını sebebiyle önlemlerin alındığı Arlanda Havalimanı'nda yolcular terminale alındı.

"Haftada 3-4 kez Türkiye'ye seferler düzenlenecek"

Yolcuları yalnız bırakmayan Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekrar seyahatlerin başlamasından mutlu olduğunu söyledi.

İstanbul ve Ankara'ya Stockholm'den uçuşların doğrudan başladığını belirten Yunt, şu ifadeleri kullandı:

"THY, en son martın başında uçmuştu. Dünyanın başına dert olan virüs hastalığından sonra normalleşme çerçevesinde THY İsveç'ten seferlerine başladı. Bundan sonra sorun olmadan haftada 3-4 kez Türkiye'ye seferler düzenleneceği bana iletildi. Salgınla mücadelede ülkemiz başarılı oldu, seferlerde normale döndü."

Yolculardan Konya'nın Kulu ilçesinde giden Halil Taşkın da 3 aylık bir dönem sonunda tekrar Türkiye'ye seyahatlerin açılmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Yaz aylarında insanların vatan hasreti iki katına çıkıyor. Virüs nedeniyle Türkiye'ye gidemeyeceğimiz için endişe duyuyorduk. Şükür o endişe kalktı, sevinçliyiz." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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