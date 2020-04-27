İsveç'ten Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken'in ağabeyi Fevzi Gülüşken Açıklaması
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İsveç'ten Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken'in ağabeyi Fevzi Gülüşken Açıklaması

İsveç'in Malmö kentinde korona virüs testi pozitif çıkmasına rağmen hastanede tedavi edilmeyerek evine gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken ambulans uçakla İsveç'ten Türkiye'ye getirildi.

İsveç'ten Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken'in ağabeyi Fevzi Gülüşken Açıklaması
27.04.2020 17:45 | Son Güncelleme: 27.04.2020 17:45

İsveç'in Malmö kentinde korona virüs testi pozitif çıkmasına rağmen hastanede tedavi edilmeyerek evine gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken ambulans uçakla İsveç'ten Türkiye'ye getirildi. Kardeşinin Türkiye getirilmesine çok sevindiğini belirten ağabeyi Fevzi Gülüşken, "Kardeşim virüsü İsveç'te hastanede kaptı. Hastaneye gittikten sonra gelin hastanızı alın demişler. Allah Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun, yeğenimin röportajı ile hemen kardeşimi Türkiye'ye getirdiler" dedi.

İsveçte yaşayan Samira Gülüşken, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden kronik kalp hastası olan babası Emrullah Gülüşken'e korona virüs teşhisi konduğunu duyurarak Türkiye'den yardım istedi. Babasının testinin pozitif çıktığını söyleyip tekrardan eve getirdiklerini belirterek Türkiye Cumhuriyeti hükümetinden yardım isteyen Samira'nın sesini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duydu. Bakanın talimatı üzerine Gülüşken ve 3 çocuğu ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Ankara'ya gelen uçağın ardından Gülüşken, tedavi edileceği hastaneye nakledildi.

"Aileyi arayıp babanızı alın demişler"

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesinden İsveç'e yerleştiklerini anlatan Emrullah Gülüşken'in ağabeyi Fevzi Gülüşken, kardeşinin durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Emrullah Gülüşken ile sürekli irtibat halinde olduklarını kaydeden Fevzi Gülüşken, "Ben de çifte vatandaşım İşveç'e sürekli gidip geliyorum. Korona virüs başladığı zaman Emrullah'ın küçük oğlu Mahmut (6) hastalandı ve onu hastaneye götürdüklerinde iğne ve şurup vererek evine gönderdiler. Emrullah çocuğu hastaneye götürürken virüsü kaptı, hastalıkla İsveç hastanesine kaldırıldı iki saat sonra hastaneden ailesini arayıp 'Gelin babanızı alın' dediler ve bakmadılar. Bir ara İsveç'te iken benim başıma da böyle bir olay geldi. Çalışırken bir arkadaşımız düştü, onu hastaneye kaldırdık. Arkadaşlarımızla birlikte acil servise gittik kendi imkanlarımızla tabi, bizden sigorta istediler o anda da sigorta üstümüzde olmadığı için dediler ki almayacağız hastanızı, ne yapmamız lazım dedik ve vezneye 300 Euro yatırdıktan sonra hastamızı içeri aldılar. İçeri aldıkları zamanda pansuman yapıp ilgilenmeden bizi gönderdiler böyle bir olay yaşadım bende orada" diye konuştu.

"Dünyanın en güzel ülkesi Türkiye'dir, bizim vatanımız gibi dünyada başka bir vatan yok"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür eden Fevzi Gülüşken, "Allah Cumhurbaşkanımızdan Sağlık Bakanımızdan razı olsun, kızının röportajı ile bu imkanı sağladılar, çok teşekkür ediyoruz. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Dünyanın en güzel ülkesi Türkiye'dir, ben bütün dünyayı gezdim gitmediğim bir yer kalmadı ama bizim vatan gibi dünyada bir vatan yok, bizim devletimiz gibi devlet yok bunu böyle bilelim. Bizim Cumhurbaşkanımız dünyada tek liderdir. Buradan selamlarımı iletiyorum o mübarek ellerinden öpüyorum bu sağladığı imkanlar için ve çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Muhalif kesim devletimizi, hükümetimizi karalamak istiyor"

Emrullah Gülüşken'in yeğeni Riyat Ertuğtul da "Şuan devlet sayesinde hastanede yatıyor. Allah razı olsun devletimizden ambulans uçakla İsveç'ten Türkiye'ye getirildi. Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza, Dışişleri ve İçişleri Bakanımıza Batman milletvekilimize teşekkür ediyorum Allah hepsinden razı olsun. Sosyal medya takipçisiyim, muhalif kesim devletimizi karalamak hükümetimizi karalamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Biz Batman Gercüş Kayapınar beldesinde doğup büyüdük. Bu söylentilerin hepsi yalandır. Torpil ile kesinlikle getirilmemiştir. Bir vatandaşı için başka bir ülkeden başka bir ülkeye vatandaşını getirebilecek devlet yoktur Türkiye'den başka, şükürler olsun ki böyle bir devletimiz vardır. Böyle güçlü bir devletimizin olduğu için Allah'a hamd ediyorum" ifadelerini kullandı.

Emrullah Gülüşken'in teyzesi Fatma Erin ise "Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun Allah muvaffak etsin Allah bizim başımızdan eksik etmesin" dedi. - BATMAN

Kaynak: İHA

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