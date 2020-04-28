İsveç'ten Türkiye'deki milli dayanışma kampanyasına destek sürüyor İsveç'te yaşayan Türklerden Türkiye'de düzenlenen "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" adlı milli dayanışma kampanyasına destek sürüyor.

İsveç'te yaşayan Türklerden Türkiye'de düzenlenen "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" adlı milli dayanışma kampanyasına destek sürüyor.

Korona virüs nedeni ile birçok ülke zor zamanlardan geçerken, İsveç'te yaşayan Türkler anavatanları Türkiye'de düzenlenen "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" adlı milli dayanışma kampanyasına destek olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarafından korona virüs salgını ile mücadele kapsamında başlatılan kampanyaya dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan Türklerden destek çığ gibi büyüyor. İsveç'te Diyanet işlerine bağlı Stockholm Sosyal İşler ve Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada İsveç'te yaşayan hayırseverler tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" bağış kampanyasına 408 bin İsveç Kronu (yaklaşık 285 bin TL) bağış yapıldığı belirtildi.

Müşavirlik, tarafından yapılan açıklamada, "T.C. Cumhurbaşkanlığımız öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" milli dayanışma kampanyasına hayırsever vatandaşlarımız tarafından T.C. Stockholm Büyükelçiliği Sosyal İşler ve Din Hizmetleri Müşavirliği hesabına yatırılan 408.800 İsveç Kronu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ilgili hesabına havale edilmiştir. Tüm hayırsever kardeşlerimize ve emeği geçen sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - STOCKHOLM

Kaynak: İHA