İsveç'ten Sudan'da imzalanan barış anlaşmasına destek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İsveç'ten Sudan'da imzalanan barış anlaşmasına destek

04.10.2020 13:55 | Son Güncelleme: 04.10.2020 13:55
İsveç'ten Sudan'da imzalanan barış anlaşmasına destek

İsveç, Sudan hükümetinin, ülkedeki silahlı gruplarla nihai barış anlaşması imzalamasını memnuniyetle karşıladı.

İsveç, Sudan hükümetinin, ülkedeki silahlı gruplarla nihai barış anlaşması imzalamasını memnuniyetle karşıladı.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cuba'da düzenlenen törende tarihi anlaşma imzalandığı için Sudan hükümetini tebrik ettiklerini belirtti.

Linde, "Anlaşma dışında kalan partilerin de kısa sürede kalıcı barışa katkı vereceğini umuyorum. Anlaşmaya tanık olan Avrupa Birliği (AB) ve İsveç, önümüzdeki uzlaşı ve geçiş sürecinde de Sudan'a destek olacaktır." ifadesini kullandı.

Anlaşma neler getiriyor?

Sudan hükümeti ile Devrimci Cephesi arasında 14 Ekim 2019'da Cuba'da başlayan barış görüşmeleri neticesinde varılan anlaşma, güvenlik, toprak mülkiyeti, yerinden olanların geri dönüşü, geçiş dönemi adaleti, tazminatlar, göçebeler ve çobanların desteklenmesi, servet ve iktidar paylaşımıyla mülteciler ve sığınmacılar gibi çatışmaların temel nedenlerinde mutabakatı vadediyor.

Muhalif güçler tasfiye edilerek, silahlı unsurları ulusal orduya entegre edilecek.

10 ay süren müzakereler neticesinde imzalanan anlaşma ile geçiş dönemi 39 ay daha uzatılırken, Devrimci Cephesine, devlet başkanlığına eş değer konumdaki Egemenlik Konseyinde 3 koltuk, kabine ve Geçici Yasama Meclisinde ise yüzde 25 kota ayrıldı.

Sudan hükümeti, yoksul bölgelerin kalkınmasına destek için Darfur'a 10 yıllığına 750 milyon dolar ödemeyi taahhüt etti.

Aynı zamanda Sudan için federal sistem öneren anlaşma, Güney Kurdufan ve Mavi Nil'e özerklik hakkı tanıyor.

Darfur bölgesi kendi valisini seçebilecek. Halihazırda 5 eyalet 7 ay sonra birleşerek Darfur tek bir bölge haline gelecek. Darfur bölgesi, gelirlerinin yüzde 40'ında tasarruf hakkına sahip olacak. Bölgenin, kamudaki istihdamdan da yüzde 20 pay alması öngörülüyor.

Darfur'daki savaş suçluların adalete teslimi için komisyon kurulacak.

Dönüm noktası niteliğindeki anlaşma, Darfur'da savaş suçları, soykırım ve insanlığa karşı suçlarla karşı karşıya kalan eski yetkilileri yargılamak için Uluslararası Ceza Mahkemesi ile iş birliğini de garanti ediyor.

Darfur'da iki tarafın da katılımıyla 12 bin kişilik bir sivil savunma gücü konuşlandırılması planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Fahriye Evcen Bergüzar Korel Yıldırım Mayruk
Spor Samatta Arda Turan Mbaye Diagne Gökhan Gönül Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Ateş Otomobil Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İsveç'ten Sudan'da imzalanan barış anlaşmasına destek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.10.2020 13:58:13. #1.15#
title