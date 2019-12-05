İsveç'ten gelen yardım tırındaki malzemeler engellilere dağıtılmaya başlandı

05.12.2019 14:17 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:19

İlk iki akülü aracı sahiplerine teslim eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, engelli vatandaşlara ve ailelerine destek olmak, yollarını açmak ve geleceğe umutla bakmalarını sağlamak için böylesi anlamlı kampanyalara destek vermeye ve yeni projeler üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Meram'da yaşayan engelli vatandaşlar için Meram Belediyesi, İsveç Türk Kadınları Federasyonu ve Armutlu Köyü Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen yardım kampanyası çerçevesinde gelen malzemelerin dağıtımına başlandı. Kampanya çerçevesinde Hollanda Konya Kültür ve Dayanışma Vakfı'nın öncülüğünde gerçekleştirilen kampanyada alınan ilk malzemeler Ağustos ayında Meram'a getirilmiş ve ihtiyaç sahibi engellilere dağıtılmıştı.

YARDIM TIRINDA ENGELLİLERİN HEMEN HEMEN HER İHTİYACINI KARŞILAYACAK MALZEME BULUNUYOR

Gelen ikinci tırda da akülü, tekerlekli ve taşıma sandalyelerinden hasta yataklarına, yürüteçlerden tuvalet koltuğuna, masaj masasından egzersiz techizatına kadarengelli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak geniş yelpazede malzemeler bulunuyor. Gelen tırın müjdesini, Meram Belediyesi'nin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Programında veren Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ilk yardım malzemelerini sahiplerine teslim etti. Yenişehir ve Yaylapınar Mahallelerinde Veli Başçiftçi ve Mevlüt Kahreman'a ziyarette bulunan Başkan Kavuş ziyarette akülü araçları da teslim etti.

AKÜLÜ ARAÇLARINA KAVUŞAN ENGELLİ VATANDAŞLAR SEVİNÇ GÖZYAŞI DÖKTÜ

Her iki engelli vatandaşla ve aileleriyle sohbet eden Başkan Kavuş, yaşadıkları zorluklar ve çözümleri noktasında da görüş alışverişinde bulundu. Kavuş akülü araçların tesliminin ardından her iki vatandaşa da verilen bilgilendirme ve oryantasyon eğitimlerine de iştirak etti. Akülü araçlarına kavuşarak kendi başlarına ve rahatça seyahat edebilecek olan engellilerin yaşadığı mutluluk duygusal anların yaşanmasına neden oldu. İnsana hizmet etmenin ve sevindirmenin hazzı ve mutluluğu kadar güzel bir duygunun olmadığına dikkat çeken Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, böylesine güzel ve anlamlı bir kampanya düzenleyerek engellileri ve ailelerini sevindiren başta İsveç'te yaşayan gurbetçilere, hayırseverlere ve vesile olan diğer derneklere teşekkür etti.

BAŞKAN KAVUŞ; "GELECEĞE GÜVENLE BAKMANIZ İÇİN BİZLER BUGÜN BURADAYIZ"

Engellilerin ve ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; "Hayatı paylaşmak, yardımlaşmak ve insanları mutlu etmek için en büyük engel sevgisizlik ve ilgisizlik. Yaşadığımız her olay bize şunu öğretti ki engellilik aşılması gereken bir düşünce. O düşünceyi aştığınız zaman önünüzdeki engel ne denli büyük olursa olsun hiçbir şey ifade etmiyor. İnsan hepsini azmi ile yıkıp geçiyor. Bizlere de sizlere destek olmak, yolunuzu açmak ve geleceğe umutla bakmanızın sağlamak düşüyor. Sizlerin yüzü gülsün diye böylesi anlamlı kampanyalara destek vermeye, geleceğe güvenele bakın diye yeni projeler üretmeye devam edeceğiz."

Akülü araçlarına kavuşan her iki engelli de, kampanyaya öncülük eden Meram Belediyesi, İsveç Türk Kadınları Federasyonu ve Armutlu Köyü Derneği'ne teşekkür ettiler.

Gelen malzemelerin dağıtımına önümüzdeki günlerde devam edilecek. Belediyeden yapılan açıklamada, yardımlardan faydalanabilmek için ihtiyaç sahibi engellilerin Meram Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne başvuruda bulunması gerektiği bildirildi. Yapılacak tahkikatın ardından yardım malzemesi ihtiyaç sahibi engelliye teslim edilecek.

Kaynak: Bültenler