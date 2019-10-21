İsveç'ten Bağcılar'a tedavi olmaya geldi

21.10.2019 15:21

BAĞCILAR Belediyesi'nin konuşma bozuklukları eğitiminde 2 bin 500 kişinin kekemeliği yendiğini duyan İsveçli Hamza Jusufoski, 3 aylık eğitimin sonunda hastalığını yendi. Doğuştan kekeme olan 12 yaşındaki Jusufoski, tedavisinin ardından "Artık Galatasaray'ın marşlarını rahatlıkla söyleyeceğim için çok mutluyum" dedi.

İsveç'te şoförlük yapan Makedonya Türklerinden Nevzat Jusufoski internette 'Bağcılar'da 2 bin 500 kişi kekemelikten kurtuldu' haberini gördü. Sosyal medyadan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya mesaj atarak, oğlu Hamza için yardım istedi. Mesajında, 12 yaşındaki oğlunun doğuştan kekeme olduğunu ve İsveç'teki terapilerden sonuç alamadıklarını belirten baba Jusufoski, Bağcılar Belediyesi'nin açmış olduğu kekemelik kursundan yararlanmak istediğini belirtti.

BAKAN ÇAĞIRICI: "HERKESE EL UZATMAK BİZİM İNSANLIK GÖREVİMİZ"

İsveç'teki kekemelik tedavilerinin mevcut durumu kabullendirmeye yönelik uygulamalardan oluştuğunu söyleyen Nevzat Jusufoski Başkan Çağırıcı'ya gönderdiği mesajda, "Türk vatandaşı değiliz ama oğlumuzun Bağcılar Belediyesi'nin açtığı kursa katılmasını rica ediyoruz" dedi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da "Siz bir insansınız, hiçbir kimlik gözetmeden ve ayrım yapmadan herkese el uzatmak bizim insanlık görevimiz" diyerek umut arayışındaki babayı ve konuşma hasreti çeken Hamza'yı Türkiye'ye davet etti.

"ARTIK GALATASARAY MARŞLARINI SÖYLEYECEĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Başkan Çağırıcı'nın daveti üzerine İstanbul Bağcılar Belediyesi'ne gelen Hamza Jusufoski, 3 aylık konuşma bozukluğu eğitimlerinin ardından hem konuşma becerisini kazandı, hem de yeni arkadaşlıklar edindi.

Kekemelik hastalığını yenen ve akıcı konuşmaya başlayan Hamza, "Desteklerinden dolayı Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya teşekkür ederim. Çağrıcı'nın sayesinde hayallerim gerçek oldu. Artık Galatasaray'ın marşlarını rahatlıkla söyleyeceğim için çok mutluyum" dedi.

Sosyal hayatta kekemelikleri sebebiyle engel yaşayan her yaştan vatandaşa Bağcılar Belediyesi tarafından konuşma bozuklukları eğitimi veriliyor. 3 ay gibi kısa bir zaman dilimini kapsayan eğitimin ardından kekeme olarak kursa başlayan kursiyerler, hızlı ve akıcı konuşmaya başlıyor. 2013 yılından bugüne kadar bu programa katılan 2bin 500 kişi kekemelik probleminden kurtuldu.

Kaynak: DHA