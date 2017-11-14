İsveç Teknik Direktörü'nden "Zlatan" Tepkisi

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Playoff Turu'nda İtalya'yı saf dışı bırakarak önümüzdeki yıl Rusya biletini cebine koyan İsveç'te bir yandan coşku, diğer yandan ise "Zlatan Ibrahimovic" tartışması yaşanıyor.



Geçtiğimiz yıl İsveç'in Euro 2016'ya grup aşamasında veda etmesinin ardından milli takım kariyerini sonlandırdığını açıklayan 36 yaşındaki Ibrahimovic'in, Dünya Kupası'nda forma giymek adına bu kararını yeniden gözden geçirebileceği ülke basınında geniş yer buluyor.



Ancak kamuoyunun gündemini meşgul eden bu konu, İsveç Teknik Direktörü Janne Andersson'un tepkisini çekmiş durumda. İnsanların spekülasyon yapmaktan ziyade elde ettikleri başarıyı ön plana çıkarması gerektiğini ifade eden Andersson, "İtalya karşısında elde ettiğimiz tarihi başarının ardından böyle konuların gündeme getirilmesi gerçekten inanılmaz. Zlatan yaklaşık 1.5 sene önce milli takıma veda etti, ancak biz bugün bile onu konuşuyoruz. Bence artık bu işe bir nokta koymalı ve bizi gururlandıran oyuncularımızı gündeme getirmemiz lazım." diye konuştu.



İtalya maçının ardından kişisel Twitter sayfasından takım arkadaşlarını tebrik eden Ibrahimovic'ten, milli takıma dönme isteğine dair bir açıklama ise henüz gelmiş değil.







Milli formayla 62 kez fileleri havalandırarak İsveç Milli Takımı'nın tarihteki en golcü ismi konumunda bulunan Zlatan Ibrahimovic, yaşadığı çapraz bağ sakatlığı sebebiyle yaklaşık bir yıldır resmi maça çıkmıyor. Yıldız futbolcunun yeniden anlaşmaya vardığı Manchester United ile birlikte Premier League'in ikinci yarısında sahalara dönmesi bekleniyor.



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