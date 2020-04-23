İsveç'teki Türk vatandaşları yurda getiriliyor Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uçuşların iptal edilmesi nedeniyle İsveç'te mahsur kalan ve Türkiye'ye dönmek isteyen öğrenciler ile geçici süreliğine bu ülkede bulunanlar için özel uçak seferi düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uçuşların iptal edilmesi nedeniyle İsveç'te mahsur kalan ve Türkiye'ye dönmek isteyen öğrenciler ile geçici süreliğine bu ülkede bulunanlar için özel uçak seferi düzenlendi.

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Arlanda Havalimanı'ndan yaklaşık 300 yolcu, Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla yerel saatle 20.00'de hareket etti.

Yolculara havalimanında eşlik eden THY'nin Müdürü Bilal Arpacı, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliğiyle özverili çalışmalar sonucu Türk vatandaşlarını sağ salim vatana gönderdiklerini söyledi.

Arpacı, İsveç dışında Danimarka, Finlandiya, İzlanda ve Norveç'te mahsur kalan Türk vatandaşlarının da yolcuların arasında bulunduğunu dile getirdi.

Yolcuların arasında bulunan 77 yaşındaki Hanım Köylüoğlu, Türkiye'nin kendileri için özel uçak kaldırmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Allah devletimizden ve Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Benim ömrümden alsın, Erdoğan'ın ömrüne versin. Bizi burada alıkoymadı." ifadelerini kullandı.

57 yaşındaki Musa Atak, turist olarak İsveç'e geldiğini ve virüs salgını nedeniyle geri dönemediğini anlatarak, "Acil Türkiye'ye gitmem gerekiyordu çünkü ekilecek çok tarlam vardı. Türkiye uçak göndererek bize hızır gibi, yetişti, Allah devletimizden, THY'den ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dan razı olsun." diye konuştu.

67 yaşındaki Mustafa Ugan, eşi ile turist olarak 6 aydır İsveç'te çocuklarının yanında bulunduğunu ve zamanında Türkiye'ye geri dönemediğini söyledi.

Yetkililerin seslerini duyduğunu söyleyen Ugan, şunları kaydetti:

"THY ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederiz. Devletimiz bizim için özel uçak kaldırdı. Burada Kovid-19'a yakalanmaktan korktuk. Zira virüse yakalansak bizi burada hastane almaz. Ülkemizin sağlık sistemi daha iyi. Bizi burada bırakmayan devletimize teşekkür ederim."

Kaynak: AA