İsveç'teki Türk vatandaşı ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İsveç'teki Türk vatandaşı ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi - Haberler
İsveç, Güncel, Haber

İsveç'teki Türk vatandaşı ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

İsveç'te tedavi edilmeyen Covid-19 hastası Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken'in kızlarının çağrısı üzerine ambulans uçakla Ankara'ya getirilen Gülüşken, tedavi altına alındı.

26.04.2020 20:45 | Son Güncelleme: 26.04.2020 20:45
İsveç'teki Türk vatandaşı ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

İsveç'te tedavi edilmeyen Covid-19 hastası Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken'in kızlarının çağrısı üzerine ambulans uçakla Ankara'ya getirilen Gülüşken, tedavi altına alındı.

Türkiye, Avrupalı Türkleri bu süreçte adeta Türkiye'delermiş gibi yakından takip ediyor. Bulundukları ülkelerin koşullarına terk edilmeyen Türk vatandaşlarının tedavileri Türkiye'de sağlanıyor. İsveç'in Malmö kentinde yaşayan Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken, Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktığı halde evine yollanınca kızları sosyal medya aracılığıyla Türkiye'den yardım istedi. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik faaliyetleri sürdüren Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ilk andan itibaren çağrıya karşılık vererek, aile ile irtibat kurdu.

Durumu kötüleşince hastaneye kaldırmalarına ve Kovid-19 teşhisine rağmen babasının eve gönderildiğini ifade eden Leyla Gülüşken ile kısa sürede sağlanan irtibat sonrasında 11 gündür yüksek ateş ve nefes darlığı çeken Emrullah Gülüşken'in Türkiye'ye nakledilmesi için hazırlık yapıldı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatıyla Uçak Yollandı"

YTB'nin Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken ile irtibatı sonrasında, Stockholm Büyükelçiliği ve Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla salgın hastalığa yakalanan Türk vatandaşının Türkiye'ye getirilmesi için ambulans uçak tahsis edildi.

Emrullah Gülüşken ve çocukları Esma, Samira ve Mahmut'un Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla Türkiye'ye sevki sağlandı.

Bugün sabah İsveç'ten havalanarak öğle saatlerinde Ankara'ya iniş yapan ambulans uçakla getirilen Emrullah Gülüşken, Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

"Türk Vatandaşlarına Yakın Takip"

YTB Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızı Koronavirüs sürecinde de yakından takip ediyor. Türk vatandaşları dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye'deymiş gibi anında müdahale edilerek yardım ulaştırılıyor.

"Babası İçin Yardım İsteyen Leyla'dan Türkiye'ye Teşekkür"

YTB'nin ilk andan irtibat sağladığı, babası için yardım çağrısı yapan Leyla Gülüşken, babasının Türkiye'ye nakli sonrasında "Ülkemizle gurur duyuyoruz" dedi. Batman'ın Gercüş ilçesinden İsveç'e yerleştiklerini ifade eden Gülüşken, devletin kendilerini ortada bırakmadığını belirterek "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt'a AK Parti Milletvekili Zafer Sırakaya'ya, YTB Başkanı Abdullah Eren'e ve UID İsveç Başkanı Özer Eken'e teşekkürler ederim" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hasta yeniden 'canlandı' Haberler
Koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hasta yeniden 'canlandı'
Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Kültür ve Turizm Bakanı yanıtladı Haberler
Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Kültür ve Turizm Bakanı yanıtladı
'Öldü' denilen Kim Jong-un'dan haber var Haberler
"Öldü" denilen Kim Jong-un'dan haber var
Garry Rodrigues, yönetime rest çekti: Dönmüyorum Haberler
Garry Rodrigues, yönetime rest çekti: Dönmüyorum
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor Haberler
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor
Bakan Koca, güzel haberi verdi: Son 20 gündeki en düşük sayıyı gördük Haberler
Bakan Koca, güzel haberi verdi: Son 20 gündeki en düşük sayıyı gördük
CHP'li Özgür Özel: Soma koronavirüste kırmızı alarm veriyor
CHP'li Özgür Özel: Soma koronavirüste kırmızı alarm veriyor
Babasını baltayla öldürüp ormana gömen genç, 4 gün sonra cinayeti itiraf etti
Babasını baltayla öldürüp ormana gömen genç, 4 gün sonra cinayeti itiraf etti
Koronavirüs ayakkabıdan bulaşır mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik söylentiye noktayı koydu
Koronavirüs ayakkabıdan bulaşır mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik söylentiye noktayı koydu
İnfaz yasasıyla cezaevinden çıkan kişi, eşi evi terk edince 2 çocuğunu silahla rehin aldı
İnfaz yasasıyla cezaevinden çıkan kişi, eşi evi terk edince 2 çocuğunu silahla rehin aldı
Barcelona, Sandro Tonali için Brescia'ya 60 milyon euro ve iki futbolcu teklif etti
Barcelona, Sandro Tonali için Brescia'ya 60 milyon euro ve iki futbolcu teklif etti
Dani Osvaldo'dan Galatasaray itirafı: Prandelli beni transfer etmek istedi
Dani Osvaldo'dan Galatasaray itirafı: Prandelli beni transfer etmek istedi
İngiltere'de 25 Nisan'da açıklanan verilere göre koronavirüs ölümleri 20 bini geçti
İngiltere'de 25 Nisan'da açıklanan verilere göre koronavirüs ölümleri 20 bini geçti
Sahurda çocuğun uyurken zeytin yemesi gülümsetti
Sahurda çocuğun uyurken zeytin yemesi gülümsetti
Trabzonlu vatandaş, iş yerinde aç kalan balıkları için emniyet müdüründen izin aldı
Trabzonlu vatandaş, iş yerinde aç kalan balıkları için emniyet müdüründen izin aldı
Yasağı delip 'Pide almak için evden çıktık' diye yalan söyleyen gençler, cezadan kaçamadı
Yasağı delip "Pide almak için evden çıktık" diye yalan söyleyen gençler, cezadan kaçamadı
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
İş insanı Abuzer Yıldırım koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
İş insanı Abuzer Yıldırım koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Koronavirüse karşı mücadeleye destek için Türk bayrağı, İsviçre Alpleri'nin zirvesine yansıtıldı
Koronavirüse karşı mücadeleye destek için Türk bayrağı, İsviçre Alpleri'nin zirvesine yansıtıldı
Koronavirüs salgınını umursamayan İngiliz halkı, güneşli havayı görünce dışarı akın etti
Koronavirüs salgınını umursamayan İngiliz halkı, güneşli havayı görünce dışarı akın etti
Başkent'te görülen 'güneş halesi' vatandaşların büyük ilgisini çekti
Başkent'te görülen "güneş halesi" vatandaşların büyük ilgisini çekti
Boşandığı eşinin kapısına dayanarak ölümle tehdit eden şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
Boşandığı eşinin kapısına dayanarak ölümle tehdit eden şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
Hindistan'da koronavirüsü yaymakla suçlanan Müslümanlar bazı hastanelere alınmıyor
Hindistan'da koronavirüsü yaymakla suçlanan Müslümanlar bazı hastanelere alınmıyor
Almanya Başbakanı Merkel, makam aracı olarak Volkswagen Transporter tercih etti
Almanya Başbakanı Merkel, makam aracı olarak Volkswagen Transporter tercih etti
İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkan kalp hastası Emrullah Gülüşken evine gönderildi
İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkan kalp hastası Emrullah Gülüşken evine gönderildi
Fransa'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 242 artarak 22 bin 856'ya yükseldi
Fransa'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 242 artarak 22 bin 856'ya yükseldi
Arjen Robben futbola dönüş sinyali verdi
Arjen Robben futbola dönüş sinyali verdi
Son Dakika: İtalya'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 260 artarak 26 bin 644'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 260 artarak 26 bin 644'e yükseldi
100 yaşındaki kadın, yediği lokumun boğazına takılması sonucu hayatını kaybetti
100 yaşındaki kadın, yediği lokumun boğazına takılması sonucu hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Turgut Özal Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Fettah Can Rafet El Roman Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ergin Ataman Lionel Messi Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla İsveç Bursa Denizli Galatasaray
Şu an buradasınız: İsveç'teki Türk vatandaşı ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.4.2020 20:50:34. #1.15#
title