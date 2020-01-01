İsveç'teki Suriyeli sığınmacıdan Yunanistan'a tazminat davası

01.01.2020 16:50 | Son Güncelleme: 01.01.2020 16:50

İsveç'te yaşayan Suriyeli bir sığınmacının, Yunanistan'a 100 bin avroluk tazminat davası açtığı bildirildi.



İsveç'in Aftonbladet gazetesinin haberine göre, İsveç'te yaşayan 68 yaşındaki Suriyeli sığınmacı Bilal Muhammed'in 2014'te bindiği tekneye, Yunanistan'ın Pserimos Adası yakınlarında Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığınca ateş açıldı.

Olayda yaralanan ve sakat kalan Muhammed, bu nedenle Yunanistan'a 100 bin avroluk tazminat davası açtı.

Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada ise 14 kişinin bulunduğu teknenin tehlikeli manevralar yaptığı ve durdurulması için motoruna ateş açıldığı kaydedildi.

Suriyeli sığınmacı tarafından Rodos Bölge Mahkemesinde açılan davanın gelecek ay karara bağlanması bekleniyor.

Kaynak: AA