İsveç'teki sığınmacıların başarısı öyküsü parlamentoya sunulacak - STOCKHOLM
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İsveç'teki sığınmacıların başarısı öyküsü parlamentoya sunulacak - STOCKHOLM - Haberler
Yunanistan, Avrupa, İsveç, Güncel

İsveç'teki sığınmacıların başarısı öyküsü parlamentoya sunulacak - STOCKHOLM

Avrupa'da 2015'teki sığınmacı krizinde İsveç'e yerleşen ve bu ülkede kısa sürede iş hayatına atılan sığınmacılar, "Ben 2015'im" sloganıyla sosyal medyada paylaştıkları başarı öykülerini derleyerek parlamentoya göndermeyi planlıyor.

13.04.2020 22:18 | Son Güncelleme: 13.04.2020 22:21
İsveç'teki sığınmacıların başarısı öyküsü parlamentoya sunulacak - STOCKHOLM

Avrupa'da 2015'teki sığınmacı krizinde İsveç'e yerleşen ve bu ülkede kısa sürede iş hayatına atılan sığınmacılar, "Ben 2015'im" sloganıyla sosyal medyada paylaştıkları başarı öykülerini derleyerek parlamentoya göndermeyi planlıyor.

İsveç devlet televizyonu STV'nin haberine göre, toplumda kendilerini aşağılayan bazı politikacılara mesaj vermek isteyen sığınmacılar, başlattıkları sosyal medya kampanyasıyla harekete geçti.

Ülkeye 2015'te sığınmacı olarak gelen ve kampanyayı başlatan dansçı Atoosa Farahmand, akıcı şekilde İsveççe konuştuğunu ve düzenli olarak vergi ödediğini söyledi.

Farahmand, Türkiye'de sığınmacıların Yunanistan üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalıştığı esnada, ılımlı muhafazakar parti lideri Ulf Kristersson'un avcı kıyafetiyle verdiği pozları hatırlatarak, "Bazı politikacılar bizden nefret ediyor ve arkamızdan konuşuyor. Hepimiz insanız, Türkiye-Yunanistan sınırındakiler Avrupa'da yeni bir yaşama adım atmak için çabalıyor, onlar da senin benim gibi insan." diye konuştu.

Bu duruma dikkat çekmek için 20 Mart'ta bir klip çekerek sosyal medyada paylaşan Farahmand, kendisi gibi 2015'te İsveç'e sığınanların farkındalık oluşturması için başarı hikayelerini anlatmasını istedi.

"Sığınmacıları 27 AB ülkesi paylaşsın"

Çağrısına kısa sürede binlerce sığınmacıdan yanıt geldiğini belirten Farahmand, "Bütün hikayeleri toplayıp bunu İsveç Parlamentosuna sunmak için çabalıyoruz. Tüm Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin sorumluluk alması gerek. Yunanistan sınırında bulunan sığınmacıları AB'nin 27 ülkesi paylaşırsa alsa kriz çıkmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Farahmand, başlattığı eylemin tüm Avrupa ülkelerinde yayılmasını istediğini sözlerine ekledi.

Eyleme destek veren sığınmacılardan Sara Mimmi de İsveç'e 2015'te Suriye'den geldiğini söyledi.

Mimmi, liseyi bu ülkede okuduğu için iyi derece İsveçce bildiğinin altını çizerek, muhabir olarak çalıştığını ve gençlere konferanslar verdiğini dile getirdi.

Medyanın göstermeye çalıştığı gibi "bela" olmadıklarının altını çizen Mimmi, "Biz de cesur insanlarız, yapılan iyilikleri geri ödüyoruz. İsveç Demokratlar Partisi Lideri Jimmie Akesson gibi bazı politikacılar ideolojileri gereği sığınmacıları istemiyor. Türkiye-Yunanistan sınırındaki sığınmacıların durumuna ilişkin haberleri okumaya bile cesaret edemiyorum. Bütün insanlar aynı değerleri taşıyor." ifadesini kullandı.

Şu ana kadar 2015'te ülkeye yerleşerek iş sahibi olan 1500'den fazla sığınmacının hikayesinin toplandığı ve hikayelerin derlenerek yakında parlamentoya sunulacağı kaydedildi.

İsveç'teki sığınmacıların başarısı öyküsü parlamentoya sunulacak - STOCKHOLM

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Meclis'te kavga çıktı, vekiller sosyal mesafe kuralını hiçe saydı Haberler
Meclis'te kavga çıktı, vekiller sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
İmamoğlu, kaldıkları otelden çıkarılan sağlık çalışanlarına sahip çıktı Haberler
İmamoğlu, kaldıkları otelden çıkarılan sağlık çalışanlarına sahip çıktı
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder Haberler
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder
Ataşehir Belediye Meclisi Üyesi Uğurcan Demir, 27 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti
Ataşehir Belediye Meclisi Üyesi Uğurcan Demir, 27 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti
Türk Hava Yolları kaptan pilotu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Türk Hava Yolları kaptan pilotu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Şarkıcı Serdar Ortaç, bir kız çocuğu evlat edinmeye karar verdi
Şarkıcı Serdar Ortaç, bir kız çocuğu evlat edinmeye karar verdi
Turizmin gözde merkezlerinden Kaş'ta koronavirüs vakası görülmedi
Turizmin gözde merkezlerinden Kaş'ta koronavirüs vakası görülmedi
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Türk Traktör, 65 yaş üstü çiftçilerin hayatlarını kolaylaştıracak 'Tarlam Cepte' uygulamasını kullanıma sundu
Türk Traktör, 65 yaş üstü çiftçilerin hayatlarını kolaylaştıracak "Tarlam Cepte" uygulamasını kullanıma sundu
Naif tavırlarıyla gönüllerde taht kuran Burhan amca, hastaneye yatırıldı
Naif tavırlarıyla gönüllerde taht kuran Burhan amca, hastaneye yatırıldı
Pegasus, 1-15 Mayıs tarihlerindeki uçuşlarını iptal etti
Pegasus, 1-15 Mayıs tarihlerindeki uçuşlarını iptal etti
Eski sevgilisinin evini taşlayıp annesini bıçaklayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı
Eski sevgilisinin evini taşlayıp annesini bıçaklayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı
Herkes koronadan korkarken, Bulgaristan'daki ayinde yüzlerce kişi aynı tastan kutsanmış su içti
Herkes koronadan korkarken, Bulgaristan'daki ayinde yüzlerce kişi aynı tastan kutsanmış su içti
Çin'de uzmanlardan yeni araştırma: Koronavirüsün yayılımı ile hava sıcaklığı arasında bir ilişki yok
Çin'de uzmanlardan yeni araştırma: Koronavirüsün yayılımı ile hava sıcaklığı arasında bir ilişki yok
Tüfeğini temizleyen kişi, uyuyan kayınvalidesini başından vurdu
Tüfeğini temizleyen kişi, uyuyan kayınvalidesini başından vurdu
FIFA Yasal Direktörü Emilio Garcia Silvero: Transfer piyasası 1 Temmuz'da açılmayacak
FIFA Yasal Direktörü Emilio Garcia Silvero: Transfer piyasası 1 Temmuz'da açılmayacak
Unai Emery'ye eski sevgilisinden çarpıcı suçlama: Bana cadı olduğumu söyledi
Unai Emery'ye eski sevgilisinden çarpıcı suçlama: Bana cadı olduğumu söyledi
Borsada işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 1 trilyon 99 milyar liraya ulaştı
Borsada işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 1 trilyon 99 milyar liraya ulaştı
Galatasaray, Balotelli'nin menajeri Mino Raiola ile görüşüyor
Galatasaray, Balotelli'nin menajeri Mino Raiola ile görüşüyor
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 566 artarak 20 bini aştı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 566 artarak 20 bini aştı
İspanyol devleri Mustafa Kapı için sıraya girdi!
İspanyol devleri Mustafa Kapı için sıraya girdi!
Karantinada olan Yasmin Erbil, göbek dansı yaptığı anları takipçileriyle paylaştı
Karantinada olan Yasmin Erbil, göbek dansı yaptığı anları takipçileriyle paylaştı
Brescia Başkanı Massimo Cellino: Lig devam ederse sahaya çıkmayız
Brescia Başkanı Massimo Cellino: Lig devam ederse sahaya çıkmayız
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Koronavirüs salgınında 20 Mayıs'tan sonra normalleşmenin başlayacağı düşünülüyor
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Koronavirüs salgınında 20 Mayıs'tan sonra normalleşmenin başlayacağı düşünülüyor
PTT, 8,4 milyon kişinin emekli maaşı ve yardım ödemelerini evlerine götürdü
PTT, 8,4 milyon kişinin emekli maaşı ve yardım ödemelerini evlerine götürdü
Son dakika: 5 açık cezaevinde 17 hükümlüye koronavirüs teşhisi konuldu, 3 mahkum hayatını kaybetti
Son dakika: 5 açık cezaevinde 17 hükümlüye koronavirüs teşhisi konuldu, 3 mahkum hayatını kaybetti
Koronavirüs tedavisi gören Göksel Gümüşdağ 21 gün sonra taburcu oldu
Koronavirüs tedavisi gören Göksel Gümüşdağ 21 gün sonra taburcu oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Fahrettin Koca İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Emrah Simge Sağın İçişleri Bakanı Recep Tayyip Erdoğan
Spor Ali Koç Fatih Terim Radamel Falcao Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Cuma İstifa Galatasaray Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: İsveç'teki sığınmacıların başarısı öyküsü parlamentoya sunulacak - STOCKHOLM - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 22:25:41. #1.15#
title