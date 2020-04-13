İsveç'teki sığınmacıların başarısı öyküsü parlamentoya sunulacak Avrupa'da 2015'teki sığınmacı krizinde İsveç'e yerleşen ve bu ülkede kısa sürede iş hayatına atılan sığınmacılar, "Ben 2015'im" sloganıyla sosyal medyada paylaştıkları başarı öykülerini derleyerek parlamentoya göndermeyi planlıyor.

Avrupa'da 2015'teki sığınmacı krizinde İsveç'e yerleşen ve bu ülkede kısa sürede iş hayatına atılan sığınmacılar, "Ben 2015'im" sloganıyla sosyal medyada paylaştıkları başarı öykülerini derleyerek parlamentoya göndermeyi planlıyor.

İsveç devlet televizyonu STV'nin haberine göre, toplumda kendilerini aşağılayan bazı politikacılara mesaj vermek isteyen sığınmacılar, başlattıkları sosyal medya kampanyasıyla harekete geçti.

Ülkeye 2015'te sığınmacı olarak gelen ve kampanyayı başlatan dansçı Atoosa Farahmand, akıcı şekilde İsveççe konuştuğunu ve düzenli olarak vergi ödediğini söyledi.

Farahmand, Türkiye'de sığınmacıların Yunanistan üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalıştığı esnada, ılımlı muhafazakar parti lideri Ulf Kristersson'un avcı kıyafetiyle verdiği pozları hatırlatarak, "Bazı politikacılar bizden nefret ediyor ve arkamızdan konuşuyor. Hepimiz insanız, Türkiye-Yunanistan sınırındakiler Avrupa'da yeni bir yaşama adım atmak için çabalıyor, onlar da senin benim gibi insan." diye konuştu.

Bu duruma dikkat çekmek için 20 Mart'ta bir klip çekerek sosyal medyada paylaşan Farahmand, kendisi gibi 2015'te İsveç'e sığınanların farkındalık oluşturması için başarı hikayelerini anlatmasını istedi.

"Sığınmacıları 27 AB ülkesi paylaşsın"

Çağrısına kısa sürede binlerce sığınmacıdan yanıt geldiğini belirten Farahmand, "Bütün hikayeleri toplayıp bunu İsveç Parlamentosuna sunmak için çabalıyoruz. Tüm Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin sorumluluk alması gerek. Yunanistan sınırında bulunan sığınmacıları AB'nin 27 ülkesi paylaşırsa alsa kriz çıkmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Farahmand, başlattığı eylemin tüm Avrupa ülkelerinde yayılmasını istediğini sözlerine ekledi.

Eyleme destek veren sığınmacılardan Sara Mimmi de İsveç'e 2015'te Suriye'den geldiğini söyledi.

Mimmi, liseyi bu ülkede okuduğu için iyi derece İsveçce bildiğinin altını çizerek, muhabir olarak çalıştığını ve gençlere konferanslar verdiğini dile getirdi.

Medyanın göstermeye çalıştığı gibi "bela" olmadıklarının altını çizen Mimmi, "Biz de cesur insanlarız, yapılan iyilikleri geri ödüyoruz. İsveç Demokratlar Partisi Lideri Jimmie Akesson gibi bazı politikacılar ideolojileri gereği sığınmacıları istemiyor. Türkiye-Yunanistan sınırındaki sığınmacıların durumuna ilişkin haberleri okumaya bile cesaret edemiyorum. Bütün insanlar aynı değerleri taşıyor." ifadesini kullandı.

Şu ana kadar 2015'te ülkeye yerleşerek iş sahibi olan 1500'den fazla sığınmacının hikayesinin toplandığı ve hikayelerin derlenerek yakında parlamentoya sunulacağı kaydedildi.

Kaynak: AA