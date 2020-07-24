İsveç'teki Müslümanların Ayasofya sevinci - STOCKHOLM
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İsveç'teki Müslümanların Ayasofya sevinci - STOCKHOLM

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk cuma namazının kılınmasını İsveç'te yaşayan Müslümanları sevinçle karşıladı.

24.07.2020 18:30 | Son Güncelleme: 24.07.2020 19:33

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk cuma namazının kılınmasını İsveç'te yaşayan Müslümanları sevinçle karşıladı.

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Bredeng Camisi'nde cuma namazı sonrası AA muhabirine duygularını anlatan Iraklı Karwan Mohammed Abubakır, "Ayasofya'nın yeniden cami olması beni çok mutlu etti. Elhamdülillah cuma namazı ile birlikte açıldı, çok mutluyuz" dedi.

Cezayirli Muhommed Neggazi, Ayasofya'yı uzun bir süreçten sonra camiye çeviren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, Müslümanlar olarak bu kararın ardından çok dua ettiklerini söyledi.

Eritreli Mohammed Abdulhalik de "Ayasofya'nın tekrar camiye döndürülmesi bizi çok sevindirdi. Allah Recep Tayyip Erdoğan'a yardım etsin. Bütün Müslümanlar inşallah Erdoğan'a destek verecek." ifadelerini kullandı.

Lübnanlı Sami Elbata ve Mısırlı Abdulaziz Farah, "Elhamdülillah Ayasofya yeniden cami oldu. Bu bizi çok mutlu etti." dedi.

Senegalli Ahmed Eltantavi, "Ayasofya'nın camiye çevrilmesi yönünde kimlerin emeği varsa şükran duyuyoruz. İnşallah Ayasofya ömür boyu cami olarak hizmet vermeye devam eder." değerlendirmesinde bulundu.

Ayasofya Kebir Cami-i Şerifi'nin 1710'da yılına ait resimleri National Müzesi'nde

Öte yandan İsveç Krallığı'nın Rus Çarlığı karşısında bozguna uğradığı 1709 yılından sonra, İsveç Kralı 12. Karl (Demirbaş Şarl) ve ordusu ile beraber Osmanlı Devleti'ne sığınan İsveçli subay ve ressam Cornelius Loos, 1710 yılında yaptığı Ayasofya Camisi resimleri Stockholm'de bulunan National Müzesi'nde sergileniyor.

İsveç'teki Müslümanların Ayasofya sevinci - STOCKHOLM

Kaynak: AA

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