İsveç'teki "Masterchef" yemek yarışmasında 21 yaşındaki Türk kızı Ayla ikinci oldu
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İsveç'teki "Masterchef" yemek yarışmasında 21 yaşındaki Türk kızı Ayla ikinci oldu

Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş - Haberler | Güncel
İsveç'teki 'Masterchef' yemek yarışmasında 21 yaşındaki Türk kızı Ayla ikinci oldu

İsveç'te kamu televizyonu TV4'de yayınlanan Masterchef adlı yemek yarışmasında 21 yaşındaki Türk kızı Ayla Canpunar ikinci oldu.

İsveç'te kamu televizyonu TV4'de yayınlanan Masterchef adlı yemek yarışmasında 21 yaşındaki Türk kızı Ayla Canpunar ikinci oldu.

Göteborg kentinde yaşayan Canpunar, 40 yarışmacı arasında ikinciliği elde ederken gözyaşlarını tutamadı.

Canpunar, AA muhabirine, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını söyledi.

"Birinci olmak istiyordum ama ikincilik de güzel bir sonuç." diyen Canpunar şöyle devam etti:

"Küçüklükten beri annemin mutfakta yaptığı Türk yemeklerini yakından izlerdim. Zaman zaman da babamın çalıştırdığı restorana gidip yapılan yemekleri ilgiyle izlerdim. Bundan dolayı, yemek kültürüm çok gelişti, kendime güvenip bu yarışmaya katıldım."

Bundan sonraki hedefinin Türkiye'de yapılacak Masterchef yarışmasına katılmak olduğunu dile getiren Canpunar, "İsveç'te Türk yemeklerini tanıttım, Türkiye'de de İsveç yemeklerini tanıtmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş

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