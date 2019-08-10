İsveç'teki bu adada sanatını icra eden ve fikir geliştirenler 1 hafta ücretsiz kalabiliyor

İsveç'teki bu adada sanatını icra eden ve fikir geliştirenler 1 hafta ücretsiz kalabiliyor

İsveç'de bulunan özel mülkiyet bir ada, yaratıcı fikir sunan ve geliştiren müşterilerine ücretsiz bir hafta konaklama hizmeti sağlıyor. Doğayla iç içe olan adanın 2019 rezervasyonları şimdiden dolmuş durumda.

10.08.2019 14:35
İsveç'teki bu adada sanatını icra eden ve fikir geliştirenler 1 hafta ücretsiz kalabiliyor

İsveç'de bulunan özel mülkiyet olan bir ada, yaratıcı fikir sunan ve geliştiren sanatçılara ücretsiz bir hafta konaklama hizmeti sağlıyor. Doğayla iç içe olan adanın 2019 rezervasyonları şimdiden dolmuş durumda.

Ülkenin başkenti Stockholm'e bir saat uzaklıktaki Vifärnaholme Adası'nda ücretsiz kalmak isteyenler, geliştirdikleri ya da üzerinde çalıştıkları projeleri mekanın sorumlusu Fredrik Haren'e iletiyor. Başvuru kabul edilirse, müşteriler 1 Haziran ile 30 Eylül arasındaki herhangi bir tarihte adada 1 hafta kalabiliyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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