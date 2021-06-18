İsveç tek golle kazandı
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İsveç tek golle kazandı

İsveç tek golle kazandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

EURO 2020 E Grubu ikinci maçında İsveç, Slovakya'yı 1-0 mağlup etti.

EURO 2020  E Grubu ikinci maçında İsveç, Slovakya'yı 1-0 mağlup etti.

EURO 2020 E Grubu 2'nci maçında İsveç ile Slovakya, Saint-Petersburg Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İsveç, rakibini 1-0 mağlup ederek grupta puanını 4'e çıkardı. İlk yarısız golsüz eşitlikle sona eren mücadelede İsveç'e galibiyeti getiren golü 77'nci dakikada penaltıdan Emil Forsberg kaydetti. İsveç bu sonuçla maç fazlasıyla 4 puanla grupta liderliğe yükseldi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

EURO 2020 E Grubu'nda İsveç, Slovakya'yı 1-0 mağlup etti
EURO 2020 E Grubu'nda İsveç, Slovakya'yı 1-0 mağlup etti
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