İsveç'te yeni korona virüs kısıtlamaları getirildi
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İsveç'te yeni korona virüs kısıtlamaları getirildi

19.12.2020 09:54 | Son Güncelleme: 19.12.2020 09:58
İsveç'te yeni korona virüs kısıtlamaları getirildi

İsveç'te yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 24 Aralık-24 Ocak tarihleri arasında uygulanacak yeni kısıtlamalar getirildi.

İsveç'te yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 24 Aralık-24 Ocak tarihleri arasında uygulanacak yeni kısıtlamalar getirildi.

İsveç Başbakanı Stefan Löfven korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 1 ay geçerli olacak yeni kısıtlamaları açıkladı. Löfven, halktan 24 Aralık-24 Ocak tarihleri arasında uygulanacak kısıtlamalara uymaları çağrısında bulundu. Kısıtlamalar kapsamında, Noel Bayramı sonrası indirimli satışlar iptal edilirken restoranlarda 20.00'den sonra alkol satışı yasaklandı. Liselerde 24 Ocak 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edilecek ülkede, tüm işverenlerden 24 Ocak'a kadar personelin evden çalışmasını sağlamaları talep edilirken, mağazalar, alışveriş merkezleri ve spor salonlarında kapasiteye göre kişi sayısına sınırlama getirildi.

Son verilere göre salgının başlangıcından bu yana 367 bin 120 vakanın tespit edildiği İsveç'te 7 bin 993 kişi korona virüsten hayatını kaybetti. - STOCKHOLM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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