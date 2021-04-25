İsveç'te yaşayan Libyalılardan Türkiye'ye teşekkür gösterisi
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İsveç'te yaşayan Libyalılardan Türkiye'ye teşekkür gösterisi

İsveç'te yaşayan Libyalılardan Türkiye'ye teşekkür gösterisi
Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş - Haberler | Güncel

İsveç'in başkenti Stockholm'de Libyalılar, Ulusal Birlik Hükümeti lehine gösteri yaparak desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Libyalılar, Ulusal Birlik Hükümeti lehine gösteri yaparak desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Stockholm'ün Bredengtorg Meydanı'nda toplanan Libyalılar ellerinde Libya ve Türk bayrakları ile darbeci General Halife Hafter'e karşı olduklarını dile getirdi.

Grup adına basın açıklaması yapan Makie Sriti, Libya'nın güvenlik ve istikrarında yanında duran Türkiye'ye teşekkür ettiklerini söyledi.

Sriti, "Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Libya'nın yaptığı iş birliğinden oldukça memnunuz. İki kardeş ve Müslüman ülkenin dayanışması bizi sevindiriyor. İnşallah Türkiye'nin desteğiyle Libya bir an önce istikrara, huzura kavuşur ve ekonomik olarak kalkınarak iyi bir noktaya gelir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş

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